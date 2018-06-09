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Валерий Рейнгольд: не понимаю, зачем Красноярску нужна команда в РФПЛ?

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд, комментируя в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой возможное банкротство пермского «Амкара», выразил мнение, что в чемпионате России должны выступать только клубы, уверенные в своем финансовом будущем, а также скептически отнесся к выходу в РФПЛ красноярского «Енисея».

- Мое мнение здесь однозначно: в нашем чемпионате должны играть команды, хорошо финансово обеспеченные. Зачем мучиться и ходить с протянутой рукой и что-то просить? А в случае «Амкара» это уже давняя история, это происходит каждый год, - сказал Рейнгольд. - Правда, в этом году это уже более «серьезное» мероприятие, когда «Амкар» может выпасть. С чем это связано? С тем, что команда бюджетная, что губернатор наотрез отказывается кормить эту команду. Здесь вопросов нет. Другое дело, что наши чиновники во многих регионах идут к этому. Повторюсь, должны играть обеспеченные команды, где есть заинтересованность, где хочет этого народ, где этого желает регион. Вот «Тосно» - это ведь тоже грустная история. Зачем им играть в футбол? В городе, к которому относится команда, нет футбольного поля нормального — там какой-то «коровник» вместо него. Нет стабильной зарплаты игрокам. Команды должны играть, не задумываясь о материальной составляющей, они должны быть уверены в своем будущем. Чтобы были спортивные школы, была соответствующая инфраструктура. А если нет денег, в футбол надо играть на любительском уровне. Потому что это очень богатое мероприятие — играть в футбол и содержать команду. Тем более если глава региона этого не хочет... Если мы уж говорим на эту тему, то хотел бы сказать и о другом клубе, пусть на меня после этого и сбросят всех собак.

- О каком клубе?

- «Енисей». Красноярск - дальний город. Добираться тяжело, климат тяжелый. Играть там негде. «Енисей» вышел в РФПЛ. Но зачем, если у них там такие условия, им нужна команда?! Для развития футбола? Конечно же, нет! Русский хоккей там действительно интересен, народ ходит. Зачем футбол в этом регионе? Для чего? «Для галочки»? Чтобы команду зафиксировали? То есть Премьер-лига приняла ее в свои ряды. А дальше что? Вот еще пример: «Шинник» ярославский. Там я завершал свою игровую карьеру. Год назад меня пригласили на 60-летие клуба. Да, бренд хороший. Была одно время приличная команда. Сейчас там ничего нет, денег нет. Два человека сидят на трибуне. Зарплату платить практически нечем. Завод еще не отказался от клуба. Так спрашивается: нужна там команда? Надо с этим разбираться. Работать надо футбольному союзу, оставлять те команды, которые на самом деле хотят развивать наш футбол — тогда будет толк. А если нет денег — нечего соваться. Мало ли кто-то что-то там хочет, какой-то дядя, «богатенький Буратино». Сегодня у него есть желание работать с этим клубом, а завтра он его вышвырнет. Так не делается. Надо все упорядочить и не допускать больше подобных явлений. Все это очень обидно для поклонников «Амкара», но в то же время у них там всегда полупустой стадион. То есть народ там не очень воспринимает футбол. Это зимние города, где надо развивать зимние виды спорта. Поэтому то, что сейчас должно случиться с «Амкаром», нужно было ожидать.

- На место «Амкара» может прийти «Анжи», проигравший стыковые матчи за сохранение места в РФПЛ.

- «Анжи» в РФПЛ все-таки будет полегче. Республика Дагестан — хорошая развивающаяся республика. Здесь есть шанс команду сохранить. Дагестан богат и рыбой, и икрой. Там немало состоятельных людей, которые имеют большой бизнес. Здесь вопросов нет — они вернутся. Но если вы возвращаетесь, так давайте обеспечивайте команду. Сделайте так, чтобы она не дергалась, и не было долгов по зарплате. «Анжи» - интересный самобытный клуб, но, увы, здесь тоже нет стабильности. Когда болельщики и игроки будут знать, что руководство региона любит футбол и заботится о них, тогда у них и будет команда.
Теги: Енисей Амкар Рейнгольд
Сегодня, 20:48
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10
(3)
№10 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 22:29) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Дагестан дотационный регион - его кормит Россия. Пусть создадут лигу Кавказа и играют сами с собой....


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
№9 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 22:03) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
ctdthysqjktym,
Ты это обЪясни Локо который стал чемпионом или ты имел ввиду выбросить ненужную командочку на С......


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№8 Написал: Бобка Гуп (Сегодня, 22:02) #
  • -2
  •  (2)

В принципе прав.Про рыбу только лишнее.
Цитата: Asking
Норильский Никель один может весь чебурекостан купить вместе с баранами и

Выходит не может.
Цитата: Asking
Кстати в самом Красноярске на всю страну платину производят...

За Уралом и на Дальнем Востоке много,что добывают и ловят.Это не показатель.Играют команды с других территорий.Играют,не существуют.
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№7 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 21:56) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Старый маразматик хочет только чемпионат москвабад...Но Москва это не вся Россия. Имеют какие-то деньги на содержание команды-давайте играть. Просто все периферийные команды регулярно чпокают якобы (народную командочку) и поэтому нежелательны. Ну ,а ж проссер Тосно это теперь на века!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№6 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 21:48) #
  • -3
  •  (5)

Больной человек, возраст своё берет....
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:34) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Asking
Дагестан богат и рыбой, и икрой.

Пошел ты в жопу, старый маразматик! В Красноярском крае гораздо больше всего, Норильский Никель один может весь чебурекостан купить вместе с баранами и всех на золотое руно постричь! Кстати в самом Красноярске на всю страну платину производят...
Главное, чтоб желание было, край далеко не нищий

От, млять, забеспокоился, нервастеник, дед посягнул на купленные авансом свинячьи очки Енисеевские???


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№4 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 21:14) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не понимаю, зачем Рейнгольд пи**ит?!
Регистрация: 8.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: лад USSR (Сегодня, 21:09) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Дядя Валера временами очень мудрые вещи говорит. Необходимы жесткие условия при прохождении лицензирования клубов премьер-лиги. Хромым и убогим нечего делать в большом футболе. Но про Анжи и икру он, конечно, изрядно загнул ))
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: Asking (Сегодня, 21:03) #
  • -5
  •  (13)
online

Дагестан богат и рыбой, и икрой.

Пошел ты в жопу, старый маразматик! В Красноярском крае гораздо больше всего, Норильский Никель один может весь чебурекостан купить вместе с баранами и всех на золотое руно постричь! Кстати в самом Красноярске на всю страну платину производят...
Главное, чтоб желание было, край далеко не нищий


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 20:55) #
  • +5
  •  (9)

А, зачем Москве 4 команды? Двух было бы вполне достаточно. Не?
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
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