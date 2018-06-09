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Ростов-на-Дону Ахмат
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Валерий Рейнгольд: не понимаю, зачем Красноярску нужна команда в РФПЛ?
Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд, комментируя в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой возможное банкротство пермского «Амкара», выразил мнение, что в чемпионате России должны выступать только клубы, уверенные в своем финансовом будущем, а также скептически отнесся к выходу в РФПЛ красноярского «Енисея».
- Мое мнение здесь однозначно: в нашем чемпионате должны играть команды, хорошо финансово обеспеченные. Зачем мучиться и ходить с протянутой рукой и что-то просить? А в случае «Амкара» это уже давняя история, это происходит каждый год, - сказал Рейнгольд. - Правда, в этом году это уже более «серьезное» мероприятие, когда «Амкар» может выпасть. С чем это связано? С тем, что команда бюджетная, что губернатор наотрез отказывается кормить эту команду. Здесь вопросов нет. Другое дело, что наши чиновники во многих регионах идут к этому. Повторюсь, должны играть обеспеченные команды, где есть заинтересованность, где хочет этого народ, где этого желает регион. Вот «Тосно» - это ведь тоже грустная история. Зачем им играть в футбол? В городе, к которому относится команда, нет футбольного поля нормального — там какой-то «коровник» вместо него. Нет стабильной зарплаты игрокам. Команды должны играть, не задумываясь о материальной составляющей, они должны быть уверены в своем будущем. Чтобы были спортивные школы, была соответствующая инфраструктура. А если нет денег, в футбол надо играть на любительском уровне. Потому что это очень богатое мероприятие — играть в футбол и содержать команду. Тем более если глава региона этого не хочет... Если мы уж говорим на эту тему, то хотел бы сказать и о другом клубе, пусть на меня после этого и сбросят всех собак.
- О каком клубе?
- «Енисей». Красноярск - дальний город. Добираться тяжело, климат тяжелый. Играть там негде. «Енисей» вышел в РФПЛ. Но зачем, если у них там такие условия, им нужна команда?! Для развития футбола? Конечно же, нет! Русский хоккей там действительно интересен, народ ходит. Зачем футбол в этом регионе? Для чего? «Для галочки»? Чтобы команду зафиксировали? То есть Премьер-лига приняла ее в свои ряды. А дальше что? Вот еще пример: «Шинник» ярославский. Там я завершал свою игровую карьеру. Год назад меня пригласили на 60-летие клуба. Да, бренд хороший. Была одно время приличная команда. Сейчас там ничего нет, денег нет. Два человека сидят на трибуне. Зарплату платить практически нечем. Завод еще не отказался от клуба. Так спрашивается: нужна там команда? Надо с этим разбираться. Работать надо футбольному союзу, оставлять те команды, которые на самом деле хотят развивать наш футбол — тогда будет толк. А если нет денег — нечего соваться. Мало ли кто-то что-то там хочет, какой-то дядя, «богатенький Буратино». Сегодня у него есть желание работать с этим клубом, а завтра он его вышвырнет. Так не делается. Надо все упорядочить и не допускать больше подобных явлений. Все это очень обидно для поклонников «Амкара», но в то же время у них там всегда полупустой стадион. То есть народ там не очень воспринимает футбол. Это зимние города, где надо развивать зимние виды спорта. Поэтому то, что сейчас должно случиться с «Амкаром», нужно было ожидать.
- На место «Амкара» может прийти «Анжи», проигравший стыковые матчи за сохранение места в РФПЛ.
- «Анжи» в РФПЛ все-таки будет полегче. Республика Дагестан — хорошая развивающаяся республика. Здесь есть шанс команду сохранить. Дагестан богат и рыбой, и икрой. Там немало состоятельных людей, которые имеют большой бизнес. Здесь вопросов нет — они вернутся. Но если вы возвращаетесь, так давайте обеспечивайте команду. Сделайте так, чтобы она не дергалась, и не было долгов по зарплате. «Анжи» - интересный самобытный клуб, но, увы, здесь тоже нет стабильности. Когда болельщики и игроки будут знать, что руководство региона любит футбол и заботится о них, тогда у них и будет команда.
- Мое мнение здесь однозначно: в нашем чемпионате должны играть команды, хорошо финансово обеспеченные. Зачем мучиться и ходить с протянутой рукой и что-то просить? А в случае «Амкара» это уже давняя история, это происходит каждый год, - сказал Рейнгольд. - Правда, в этом году это уже более «серьезное» мероприятие, когда «Амкар» может выпасть. С чем это связано? С тем, что команда бюджетная, что губернатор наотрез отказывается кормить эту команду. Здесь вопросов нет. Другое дело, что наши чиновники во многих регионах идут к этому. Повторюсь, должны играть обеспеченные команды, где есть заинтересованность, где хочет этого народ, где этого желает регион. Вот «Тосно» - это ведь тоже грустная история. Зачем им играть в футбол? В городе, к которому относится команда, нет футбольного поля нормального — там какой-то «коровник» вместо него. Нет стабильной зарплаты игрокам. Команды должны играть, не задумываясь о материальной составляющей, они должны быть уверены в своем будущем. Чтобы были спортивные школы, была соответствующая инфраструктура. А если нет денег, в футбол надо играть на любительском уровне. Потому что это очень богатое мероприятие — играть в футбол и содержать команду. Тем более если глава региона этого не хочет... Если мы уж говорим на эту тему, то хотел бы сказать и о другом клубе, пусть на меня после этого и сбросят всех собак.
- О каком клубе?
- «Енисей». Красноярск - дальний город. Добираться тяжело, климат тяжелый. Играть там негде. «Енисей» вышел в РФПЛ. Но зачем, если у них там такие условия, им нужна команда?! Для развития футбола? Конечно же, нет! Русский хоккей там действительно интересен, народ ходит. Зачем футбол в этом регионе? Для чего? «Для галочки»? Чтобы команду зафиксировали? То есть Премьер-лига приняла ее в свои ряды. А дальше что? Вот еще пример: «Шинник» ярославский. Там я завершал свою игровую карьеру. Год назад меня пригласили на 60-летие клуба. Да, бренд хороший. Была одно время приличная команда. Сейчас там ничего нет, денег нет. Два человека сидят на трибуне. Зарплату платить практически нечем. Завод еще не отказался от клуба. Так спрашивается: нужна там команда? Надо с этим разбираться. Работать надо футбольному союзу, оставлять те команды, которые на самом деле хотят развивать наш футбол — тогда будет толк. А если нет денег — нечего соваться. Мало ли кто-то что-то там хочет, какой-то дядя, «богатенький Буратино». Сегодня у него есть желание работать с этим клубом, а завтра он его вышвырнет. Так не делается. Надо все упорядочить и не допускать больше подобных явлений. Все это очень обидно для поклонников «Амкара», но в то же время у них там всегда полупустой стадион. То есть народ там не очень воспринимает футбол. Это зимние города, где надо развивать зимние виды спорта. Поэтому то, что сейчас должно случиться с «Амкаром», нужно было ожидать.
- На место «Амкара» может прийти «Анжи», проигравший стыковые матчи за сохранение места в РФПЛ.
- «Анжи» в РФПЛ все-таки будет полегче. Республика Дагестан — хорошая развивающаяся республика. Здесь есть шанс команду сохранить. Дагестан богат и рыбой, и икрой. Там немало состоятельных людей, которые имеют большой бизнес. Здесь вопросов нет — они вернутся. Но если вы возвращаетесь, так давайте обеспечивайте команду. Сделайте так, чтобы она не дергалась, и не было долгов по зарплате. «Анжи» - интересный самобытный клуб, но, увы, здесь тоже нет стабильности. Когда болельщики и игроки будут знать, что руководство региона любит футбол и заботится о них, тогда у них и будет команда.
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