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Шамиль Газизов: Томаров - правильный выбор для "Уфы"

Назначение на должность главного тренера "Уфы" Сергея Томарова – правильный выбор для клуба, при нем команда сможет достигнуть еще больших высот, заявил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.

"Нам кажется, что назначение Сергея Томарова главным тренером – правильный выбор для "Уфы". Мы воспитали своего тренера, верим, что у него всё получится, а команда достигнет еще больших высот. Договорились с тренером давно, сегодня он вернулся с отдыха, подписали контракт на три года. Я пожелал ему, чтобы он смотрел вперед, а не по сторонам, сказал, что вся республика верит и болеет за него", - цитирует Газизова "Р-Спорт".
Теги: Газизов Уфа
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