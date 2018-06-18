Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4725
Зенит 104692
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 91
кто чо любит пажрать? 3202
КБ-Гостевая 26757
Ситуация на юго-востоке Украины 119651
Mузыка 5728
Угадываем игроков 18336

Новости партнеров

"Уфа" подписала 20-летнего воспитанника "Зенита"

"Уфа" объявила на своем официальном сайте о переходе защитника "Зенита" Данилы Кругового.

Контракт с 20-летним футболистом рассчитан на четыре года.

Данил Круговой является воспитанником "Зенита", в системе которого находился на протяжении 14 лет. В прошлом сезоне новичок "Уфы" выступал за "Зенит-2". В активе защитника 23 матча и 1 гол.
Теги: Уфа Зенит-2 Зенит
Сегодня, 19:35
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
7
(0)
№7 Написал: сунул Цзы (Сегодня, 20:58) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
А нет у них игрока с фамилией голубой? "В защите зинита, как обычно - круговой голубой"


--------------------
Только joss делится пополам - булка вправо, булка влево, а между ними - работа модератором
Регистрация: 17.06.2018 [жалоба]
№6 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 20:29) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: DimonYA
14 лет в системе зенита и в итоге в аренду )

С воспитанниками Сраптака дело обстоит иначе?Сколько там ваших звезд молодежки скитаются по Фнл и пердивам?

Цитата: сунул Цзы
Что русскому обзывательство, то чухонцу фамилия

Да Мелкадзе и Ананидзе звучат круче чего уж говорить.


--------------------
Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№5 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 20:10) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
какая аренда?
Контракт с 20-летним футболистом рассчитан на четыре года.

это и странно у него контракт до 19 года был


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№4 Написал: сунул Цзы (Сегодня, 20:08) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
какая аренда?

На то он и круговой)))


--------------------
Только joss делится пополам - булка вправо, булка влево, а между ними - работа модератором
Регистрация: 17.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:06) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: DimonYA
14 лет в системе зенита и в итоге в аренду )

какая аренда?
Контракт с 20-летним футболистом рассчитан на четыре года.


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№2 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 20:02) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
14 лет в системе зенита и в итоге в аренду )
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
№1 Написал: сунул Цзы (Сегодня, 19:46) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Что русскому обзывательство, то чухонцу фамилия


--------------------
Только joss делится пополам - булка вправо, булка влево, а между ними - работа модератором
Регистрация: 17.06.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.