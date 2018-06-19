Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4742
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 96
Зенит 104694
Ситуация на юго-востоке Украины 119656
Курилка 1535
кто чо любит пажрать? 3202
КБ-Гостевая 26757
Mузыка 5728

Новости партнеров

Соломон Кверквелия: я в той квартире не живу уже полгода и погибшего не знаю даже

Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия прокомментировал новость о найденном в его квартире трупе гражданина Грузии Ромео Копалиани.

"Я в этой квартире не живу уже шесть месяцев, отдал ее другу – ни разу в ней не был за эти полгода.

Погибший – не мой друг. Это бывший футболист, который известен в Грузии. Тот, кому я отдал квартиру, был его близким товарищем.

Сам я сейчас нахожусь дома в Грузии, все узнал из новостей и немного шокирован", – цитирует Кверквелию Чемпионат.

Напомним, предварительная причина смерти Копалиани – передозировка наркотиками.
Теги: Кверквелия
Сегодня, 09:04
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.