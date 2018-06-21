A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4793
Ростовские футбольные новости 554
Ситуация на юго-востоке Украины 119666
КБ-Гостевая 26764
Зенит 104704
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 106
Mузыка 5729
Мировые трансферы 336

Новости партнеров

Шамиль Газизов: "Уфа" постарается показать убедительную игру в Лиге Европы

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал итоги жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги Европы.

"Для нас любой соперник на таком уровне новый. И боснийцы ("Широки Бриег"), и словенцы ("Домжале") – достойные оппоненты, но постараемся порадовать своих болельщиков. Надеюсь, покажем убедительную игру и пройдем дальше", - цитирует Газизова Спорт-Экспресс.


Теги: Уфа
Сегодня, 11:38
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.