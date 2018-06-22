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Новый викинг ЦСКА. Через его зону пришёл решающий гол Мусы
Ахмед Муса снова феерит на чемпионате мира, а Евгений Гинер жалеет, что на этот раз продавать нигерийца будет не он. Зато Гинер наконец купил защитника. Rusfootball.info внимательно наблюдал за Хёрдуром Магнуссоном в неудачном для его Исландии матче с Нигерией.
Такой универсализм ЦСКА не нужен
В сборной Исландии Магнуссона используют на левом фланге обороны при росте 190 см. Марио Фернандес немногим ниже (187), но это техничный быстрый игрок, заточенный под подключения в атаку и скидки партнёрам. Думать, что Магнуссон будет закрывать левый фланг, особенно при схеме 3-5-2, неправильно.
Вперёд 18-й номер сборной Исландии подключался редко, в основном на стандарты. А когда подключался, ничего интересного не делал. На счету Магнуссона 2 заблокированных навеса и передачи ближнему – это явно не новый Марио и даже не старый Щенников. Место Магнуссона – центр обороны. ЦСКА играет с позиции силы, поэтому ему нужны крайние защитники другого плана при любой схеме. Атаковать одним флангом слишком тяжело и предсказуемо.
Воздушные границы на замке
У нового «армейского викинга», как его презентовал Виктор Ганчаренко, сегодня были не весть какие оппоненты в воздушной борьбе. В основном им оказывался Мозес, которого Магнуссон легко превосходил за счёт габаритов и грамотного выбора позиции, позволившего ему сделать множество перехватов. Со 185-сантиметровым нападающим «Лестера» Ихеначо он встречался реже, но и тут выглядел уверенно.
Любопытно, что здоровый Магнуссон на стандартах у своих ворот не использовался в гуще борьбы – он должен был охранять ближнюю штангу и прерывать навесы в качестве ближнего защитника. Дважды это получилось, а в концовке, когда вся команда Исландии уже подсела, экс-защитник «Бристоля» допустил ошибку на перехвате и позволил опасно пробить по своим воротам.
Первого паса нет. Или есть, но не видно?
Вполне возможно, Магнуссон оказался заложником тренерской установки Хадльгримссона, команда которого в основном выходила из обороны через длинный вынос. Только за первые 10 минут Хёрдур дважды просто пульнул мяч вперёд в надежде на партнёров, до которых мяч не дошёл. Быть может, с другим заданием и уровнем прессинга первый пас у Магнуссона прорежется, но сегодняшний его максимум – это пас ближнему или далеко вперёд в борьбу, а то и вообще без адресата.
Так просто не пройдёшь
Хёрдуру предстояло нелёгкое испытание – сдерживать на фланге полузащитника «Челси» Виктора Мозеса. Поскольку у исландцев есть командная игра, делать это пришлось не в одиночку – Бьярнассон и остальные помогали и страховали. Но эпизодов, в которых Мозес оказывался 1 в 1, было много. Однако Магнуссон справился со всем достойно.
Он не давал себя раскачать – Мозес даже толком ни разу не попытался пойти в обыгрыш. Исландец заблокировал все кроссы Виктора, кроме главного. Магнуссон не рисковал и не выдёргивался на соперника, хотя в концовке, когда силы были на исходе, Мозес продемонстрировал обратную сторону этой медали, опасно и беспрепятственно пробив с угла штрафной.
Потенциальный дальнобойщик
Наибольший интерес касательно стандартов у чужих ворот вызвали даже не походы Магнуссона в чужую штрафную на ауты и угловые, где защитник ни разу не был близок к успеху. Любопытно, он появился у мяча на обоих опасных штрафных. Естественно, исполнителем был Сигурдссон, но само появление Хёрдура рядом с таким мастером стандартов (правда, не пенальти) говорит о потенциальном исполнителе штрафных в ЦСКА, если Головин всё же уйдёт.
Заложник системы или небегущий каланча?
Ни для кого не секрет, что Исландия любой аут вблизи чужой штрафной стремится превратить в полноценный стандарт. Однажды и сам Магнуссон запустил мяч на пару десятков метров вперёд в штрафной. Но основным исполнителем аутов является всё же Гунарссон, а Магнуссон в таких случаях отправляется бороться за верховые мячи.
В чужой штрафной у Хёрдура это сегодня не получалось, как и у партнёров в целом. Вот после очередного неудачного аута Нигерия и выстрелила контратакой по его флангу. «Армеец» просто не успел вернуться и угнаться за быстрыми Мусой и Мозесом. Не стоит делать Магнуссона главным виновником гола – он старался выполнять требования тренера. Но недостаток скорости всё же ощутился. Впрочем, ЦСКА не станет бросать такие ауты, и наверняка лучше организует отход назад при угловых.
Ещё о неприятном
Можно сколько угодно рассказывать об игре защитника в общих чертах, но без конкретных эпизодов не обойтись, ведь в конечном итоге из них складывается результат. При общем положительном фоне игры в 1 тайме запомнился фол Магнуссона на Мозесе вблизи своей штрафной. Да, он проиграл позицию, Виктор должен был быть первым на мяче, но догнал бы он его лишь у углового флага и вряд ли бы что-то сделал без партнёров. Незачёт за игровой интеллект и принятие решения.
В самом начале 2-го тайме Нигерия провела быструю атаку с ударом Этебо, которая могла быть куда опаснее, если бы он покатил мяч направо на Мозеса. С разводом мяча из центра поля Магнуссон побежал вперёд бороться за верховой заброс, а назад вернуться, естественно, не успел. Итог – пустая зона.
Наконец, в середине 2 тайма Магнуссон завозился с мячом на своей половине и команду просто обрезал. Очевидно, что, как и вся команда, новичок ЦСКА уже поплыл по течению, не имея сил грести против него.
Резюме
Игра сборной Исландии во 2 тайме произвела удручающее впечатление, чего не скажешь о первой половине. Можно сказать, что и лично Магнуссон провёл 2 разных тайма. Но надо понимать, что в сборной он играет не на своей позиции. И, надеюсь, не на той, где его собирается использовать Ганчаренко. Это высокий, ловкий для своих габаритов центральный защитник, умеющий выбирать позицию, вести борьбу, не дающий обыграть себя 1 в 1. Несмотря на гол из его зоны, не стоит закреплять в уме отрицательное впечатление – в ЦСКА его должны использовать по-другому, а данные у Магнуссона неплохие.
Другой вопрос, с кем и в какой схеме ему придётся играть. Если с братьями Березуцкими, то это одно дело. Исландец наверняка неплохо впишется и разбавит их компанию рабочей левой ногой. Совсем другое дело, если Ганчаренко будет лепить новую пару центральных защитников из Магнуссона и Никиты Чернова – в таком случае ошибки, по крайней мере на старте сезона, скорее всего, неизбежны.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Getty Images
Такой универсализм ЦСКА не нужен
В сборной Исландии Магнуссона используют на левом фланге обороны при росте 190 см. Марио Фернандес немногим ниже (187), но это техничный быстрый игрок, заточенный под подключения в атаку и скидки партнёрам. Думать, что Магнуссон будет закрывать левый фланг, особенно при схеме 3-5-2, неправильно.
Вперёд 18-й номер сборной Исландии подключался редко, в основном на стандарты. А когда подключался, ничего интересного не делал. На счету Магнуссона 2 заблокированных навеса и передачи ближнему – это явно не новый Марио и даже не старый Щенников. Место Магнуссона – центр обороны. ЦСКА играет с позиции силы, поэтому ему нужны крайние защитники другого плана при любой схеме. Атаковать одним флангом слишком тяжело и предсказуемо.
Воздушные границы на замке
У нового «армейского викинга», как его презентовал Виктор Ганчаренко, сегодня были не весть какие оппоненты в воздушной борьбе. В основном им оказывался Мозес, которого Магнуссон легко превосходил за счёт габаритов и грамотного выбора позиции, позволившего ему сделать множество перехватов. Со 185-сантиметровым нападающим «Лестера» Ихеначо он встречался реже, но и тут выглядел уверенно.
Любопытно, что здоровый Магнуссон на стандартах у своих ворот не использовался в гуще борьбы – он должен был охранять ближнюю штангу и прерывать навесы в качестве ближнего защитника. Дважды это получилось, а в концовке, когда вся команда Исландии уже подсела, экс-защитник «Бристоля» допустил ошибку на перехвате и позволил опасно пробить по своим воротам.
Первого паса нет. Или есть, но не видно?
Вполне возможно, Магнуссон оказался заложником тренерской установки Хадльгримссона, команда которого в основном выходила из обороны через длинный вынос. Только за первые 10 минут Хёрдур дважды просто пульнул мяч вперёд в надежде на партнёров, до которых мяч не дошёл. Быть может, с другим заданием и уровнем прессинга первый пас у Магнуссона прорежется, но сегодняшний его максимум – это пас ближнему или далеко вперёд в борьбу, а то и вообще без адресата.
Так просто не пройдёшь
Хёрдуру предстояло нелёгкое испытание – сдерживать на фланге полузащитника «Челси» Виктора Мозеса. Поскольку у исландцев есть командная игра, делать это пришлось не в одиночку – Бьярнассон и остальные помогали и страховали. Но эпизодов, в которых Мозес оказывался 1 в 1, было много. Однако Магнуссон справился со всем достойно.
Он не давал себя раскачать – Мозес даже толком ни разу не попытался пойти в обыгрыш. Исландец заблокировал все кроссы Виктора, кроме главного. Магнуссон не рисковал и не выдёргивался на соперника, хотя в концовке, когда силы были на исходе, Мозес продемонстрировал обратную сторону этой медали, опасно и беспрепятственно пробив с угла штрафной.
Потенциальный дальнобойщик
Наибольший интерес касательно стандартов у чужих ворот вызвали даже не походы Магнуссона в чужую штрафную на ауты и угловые, где защитник ни разу не был близок к успеху. Любопытно, он появился у мяча на обоих опасных штрафных. Естественно, исполнителем был Сигурдссон, но само появление Хёрдура рядом с таким мастером стандартов (правда, не пенальти) говорит о потенциальном исполнителе штрафных в ЦСКА, если Головин всё же уйдёт.
Заложник системы или небегущий каланча?
Ни для кого не секрет, что Исландия любой аут вблизи чужой штрафной стремится превратить в полноценный стандарт. Однажды и сам Магнуссон запустил мяч на пару десятков метров вперёд в штрафной. Но основным исполнителем аутов является всё же Гунарссон, а Магнуссон в таких случаях отправляется бороться за верховые мячи.
В чужой штрафной у Хёрдура это сегодня не получалось, как и у партнёров в целом. Вот после очередного неудачного аута Нигерия и выстрелила контратакой по его флангу. «Армеец» просто не успел вернуться и угнаться за быстрыми Мусой и Мозесом. Не стоит делать Магнуссона главным виновником гола – он старался выполнять требования тренера. Но недостаток скорости всё же ощутился. Впрочем, ЦСКА не станет бросать такие ауты, и наверняка лучше организует отход назад при угловых.
Ещё о неприятном
Можно сколько угодно рассказывать об игре защитника в общих чертах, но без конкретных эпизодов не обойтись, ведь в конечном итоге из них складывается результат. При общем положительном фоне игры в 1 тайме запомнился фол Магнуссона на Мозесе вблизи своей штрафной. Да, он проиграл позицию, Виктор должен был быть первым на мяче, но догнал бы он его лишь у углового флага и вряд ли бы что-то сделал без партнёров. Незачёт за игровой интеллект и принятие решения.
В самом начале 2-го тайме Нигерия провела быструю атаку с ударом Этебо, которая могла быть куда опаснее, если бы он покатил мяч направо на Мозеса. С разводом мяча из центра поля Магнуссон побежал вперёд бороться за верховой заброс, а назад вернуться, естественно, не успел. Итог – пустая зона.
Наконец, в середине 2 тайма Магнуссон завозился с мячом на своей половине и команду просто обрезал. Очевидно, что, как и вся команда, новичок ЦСКА уже поплыл по течению, не имея сил грести против него.
Резюме
Игра сборной Исландии во 2 тайме произвела удручающее впечатление, чего не скажешь о первой половине. Можно сказать, что и лично Магнуссон провёл 2 разных тайма. Но надо понимать, что в сборной он играет не на своей позиции. И, надеюсь, не на той, где его собирается использовать Ганчаренко. Это высокий, ловкий для своих габаритов центральный защитник, умеющий выбирать позицию, вести борьбу, не дающий обыграть себя 1 в 1. Несмотря на гол из его зоны, не стоит закреплять в уме отрицательное впечатление – в ЦСКА его должны использовать по-другому, а данные у Магнуссона неплохие.
Другой вопрос, с кем и в какой схеме ему придётся играть. Если с братьями Березуцкими, то это одно дело. Исландец наверняка неплохо впишется и разбавит их компанию рабочей левой ногой. Совсем другое дело, если Ганчаренко будет лепить новую пару центральных защитников из Магнуссона и Никиты Чернова – в таком случае ошибки, по крайней мере на старте сезона, скорее всего, неизбежны.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Getty Images
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