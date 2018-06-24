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Александр Рязанцев: хорошо, что в России режут деньги, чтобы игроки переходили в зарубежные клубы
Экс-игрок "Рубина" и "Зенита" Александр Рязанцев заявил, что имел возможность играть в Германии. Рязанцев также посоветовал футболисту ЦСКА и сборной России Александру Головину поскорее перебраться в зарубежный клуб.
"Мною интересовались немецкие клубы. Я был вторым в шорт-листе. Честно, я бы поехал. Хорошо, что в России режут деньги, чтобы игроки переходили в зарубежные клубы. Читаю про Головина и "Ювентус", сижу и думаю: "Ну уезжай, пожалуйста", - приводит слова Рязанцева "Спорт FM".
"Мною интересовались немецкие клубы. Я был вторым в шорт-листе. Честно, я бы поехал. Хорошо, что в России режут деньги, чтобы игроки переходили в зарубежные клубы. Читаю про Головина и "Ювентус", сижу и думаю: "Ну уезжай, пожалуйста", - приводит слова Рязанцева "Спорт FM".
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