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Александр Рязанцев: хорошо, что в России режут деньги, чтобы игроки переходили в зарубежные клубы

Экс-игрок "Рубина" и "Зенита" Александр Рязанцев заявил, что имел возможность играть в Германии. Рязанцев также посоветовал футболисту ЦСКА и сборной России Александру Головину поскорее перебраться в зарубежный клуб.

"Мною интересовались немецкие клубы. Я был вторым в шорт-листе. Честно, я бы поехал. Хорошо, что в России режут деньги, чтобы игроки переходили в зарубежные клубы. Читаю про Головина и "Ювентус", сижу и думаю: "Ну уезжай, пожалуйста", - приводит слова Рязанцева "Спорт FM".
Теги: Рязанцев Головин
Сегодня, 13:07
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№2 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 13:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Обрезаный по деньгам... Расскажи, как ты в погоне за длинным рублем просрал звание лучшего фланга! Обрезаный ты, уже - не наш, и век бы не видеть


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Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 13:14) #
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Болеет за:
«Спартак»
ага,режут.особенно некоторые.у которых ты,Саша,просрал свою карьеру,погнавшись за деньгами.теперь то,задним умом,ты мудЁр как 100 китайских мудрецов.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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