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Гендиректор "Динамо": перед командой поставлена задача пробиться в еврокубки

Генеральный директор московского "Динамо" Сергей Федоров рассказал о задачах команды на следующий сезон.

"Задачу, которую ставили перед прошлым сезоном, мы, в принципе, выполнили — вошли в десятку. Но "Динамо" — не та команда, которая должна довольствоваться восьмым местом. Поэтому в новом сезоне будем ставить другую задачу — войти в пятерку-шестерку. Исходя из тех реалий и состава, что у нас есть, реальной задачей будет попадание в еврокубки", — приводит слова Федорова пресс-служба клуба.

По итогам минувшего чемпионата России динамовцы заняли 8-е место.
Теги: Динамо
Сегодня, 08:18
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(1)
№5 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 10:31) #
  • 0
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Египетский вернблюм

А что, у вас даже с письменными принадлежностями теперь проблемы? Да, Авен крепко за вас взялся... Ну вы попробуйте записать копытами на песке, в пустом котловане - тут не так много слов... Даже для о-слов

Илюх, ну фантазер ты знатный, мне можешь не доказывать. Только ты так и не ответил на мой вопрос.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№4 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 10:05) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Хм..а сам списал, ослик?))

А что, у вас даже с письменными принадлежностями теперь проблемы? Да, Авен крепко за вас взялся... Ну вы попробуйте записать копытами на песке, в пустом котловане - тут не так много слов... Даже для о-слов


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Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 09:54) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Египетский вернблюм
Рекомендую ослятам слова списать

Хм..а сам списал, ослик?))


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 09:38) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Рекомендую ослятам слова списать - скоро пригодится


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Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 08:58) #
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Если будут уходить перспективные игроки,то миссия не выполнима
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
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