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Сергей Прядкин: у РФПЛ пока не будет титульного спонсора

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, что в новом сезоне у лиги пока не будет титульного спонсора.

"Могу честно сказать – пока титульного спонсора не будет. Команда, которая занимается развитием лиги и реализацией маркетинговых прав, выступает за то, чтобы уйти от одного титульного спонсора к нескольким крупным партнерам, которые бы на равных правах участвовали в спонсировании чемпионата.

Но если мы найдем партнера с очень серьезным предложением, мы готовы дать ему титульные права и переименовать чемпионат", – цитируют Прядкина Известия
Теги: Прядкин РФПЛ
Сегодня, 10:42
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