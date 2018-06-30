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"Спартак" одержал победу над "Ротором"

Московский "Спартак" провёл контрольный матч с волгоградским "Ротором".

Товарищеский матч

"Спартак" – "Ротор" 2:0

Голы: Луиш, 12, Бакаев, 72

"Спартак": Ребров (Терёшкин, 65), Ещенко, Петкович, Жиго, Мельгарехо, Фернандо, Глушаков, Полубояринов, Ломовицкий, Роша, Луиш
Теги: Спартак Ротор
Сегодня, 18:05
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№9 Написал: anonymous (Сегодня, 18:59) #
  • -2
  •  (2)
online

говорят, если бы Ребров штанги не облизал, то могли крупно проиграть
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№8 Написал: Рефрижиратор (Сегодня, 18:57) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Точка Невозврата
utekay,
Подставляй карман...
Так уж и быть

Откуда карманы в майке-алкоголичке и растянутых трениках? Ну форма у них такая


--------------------
Хорошо замороженный Головин в предварительных ласках не нуждается
Регистрация: 28.06.2018 [жалоба]
№7 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 18:45) #
  • +2
  •  (2)

utekay,
Подставляй карман...
Так уж и быть
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:25) #
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
не абасцытесь от щастья, хрюшки


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№5 Написал: Рефрижиратор (Сегодня, 18:19) #
  • -2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Натренируетесь на кошках - продолжите на бомжах


--------------------
Хорошо замороженный Головин в предварительных ласках не нуждается
Регистрация: 28.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 18:18) #
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: Кир Мяс
ныне есть другая команда это Ротор-Волгоград

Отстал ты от жизни.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№3 Написал: anonymous (Сегодня, 18:15) #
  • -6
  •  (6)
online

ухх, не ожидал
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 18:10) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Норм, главное без травм


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 18:08) #
  • -3
  •  (5)

если что, то команда Ротор перестала существовать, а ныне есть другая команда это Ротор-Волгоград
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
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