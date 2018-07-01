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Самюэль Жиго забил первый гол за "Спартак" (видео)

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго отличился в матче против курского "Авангарда" (1:0, первый тайм).

Это первый гол француза за московский клуб. Ранее футболист выступал за "Гент".

Теги: Спартак Жиго
Сегодня, 11:44
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(3)
№11 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 12:16) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Vanek
"Такой Спартак никому не остановить!" (с)

А он что, в движении....?


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№10 Написал: pasha Ленинград (Сегодня, 12:07) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: МАРТ
не уж то глазами смотрел?

А отмороженный.......все о наболевшем???
Цитата: МАРТ
заднеприводной


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
№9 Написал: oksva Спб (Сегодня, 12:07) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Свиньи обретают надежду. confused

Бомжи иллюзий не питают....


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№8 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 12:04) #
  • 0
  •  (6)

голубые, тут как тут smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№7 Написал: miktar (Сегодня, 12:04) #
  • -4
  •  (10)

убогая секта. внимание обратить ,а возможно, хтой-то позлится этой новости.
ой, великанчики... убогиииии....


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№6 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 11:57) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Шинник»
ну как же не сделать новость жирной
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
№5 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 11:56) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Смотрю матч,он вообще на голову выше Максимовича,физически мощный,кстати и 2 гол мог забить головой.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№4 Написал: Vanek (Сегодня, 11:53) #
  • +2
  •  (4)
online

"Такой Спартак никому не остановить!" (с)
Регистрация: 29.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 11:52) #
  • -7
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Свиньи обретают надежду. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 11:50) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
не уж то глазами смотрел? smirk....заднеприводной
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№1 Написал: pasha Ленинград (Сегодня, 11:48) #
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Чёткое видео...Спасибо!!! Разглядел и гол , и забившего во всех ракурсах....


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Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
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