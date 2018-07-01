Самюэль Жиго забил первый гол за "Спартак" (видео)

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго отличился в матче против курского "Авангарда" (1:0, первый тайм).Это первый гол француза за московский клуб. Ранее футболист выступал за "Гент".