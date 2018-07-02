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Защитник "Локомотива" Михаил Лысов вошел в список номинантов на премию Golden Boy

Итальянская газета Tuttosport опубликовала расширенный список кандидатов на награду лучшему молодому футболисту Европы Golden Boy (на приз претендуют игроки не старше 21 года).

В числе номинантов значится защитник "Локомотива" Михаил Лысов.

Также отметим наличие в списке форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе, хавбека дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича, вратаря "Реала" Люка Зидана и новичка "Ромы" Джастина Клюйверта.

Tuttosport
Теги: Лысов Локомотив
Сегодня, 11:29
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№3 Написал: Виктор Сасков (Сегодня, 11:40) #
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online

народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- https://clk.su/ePjSP
Регистрация: 2.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: паровоз (Сегодня, 11:40) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Мбаппе!
Регистрация: 25.06.2016 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:34) #
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Болеет за:
ЦСКА
молодец
а если без клубных пристрастий, то могли бы и Кучаева включить
все таки сезон провел на высшем классе.особенно в европе


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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