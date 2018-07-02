Защитник "Локомотива" Михаил Лысов вошел в список номинантов на премию Golden Boy

Итальянская газета Tuttosport опубликовала расширенный список кандидатов на награду лучшему молодому футболисту Европы Golden Boy (на приз претендуют игроки не старше 21 года).В числе номинантов значится защитник "Локомотива" Михаил Лысов.Также отметим наличие в списке форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе, хавбека дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича, вратаря "Реала" Люка Зидана и новичка "Ромы" Джастина Клюйверта.