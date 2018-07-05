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Источник: "Краснодар" интересуется защитником "Суонси" Федерико Фернандесом

Защитник "Суонси" Федерико Фернандес может продолжить карьеру в России, сообщает WalesOnline

Футбольный клуб "Краснодар" сделал запрос о возможном трансфере 29-летнего аргентинца.

Фернандес готов покинуть клуб из Уэльса из-за вылета команды в чемпионшип.
Теги: Суонси Краснодар
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