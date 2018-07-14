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РФС снял с "Анжи" запрет на регистрацию новичков

Палата по разрешению споров РФС сняла с "Анжи" запрет на регистрацию новых игроков.

Данная санкция была наложена на "Анжи" по делу о разбирательстве с московским "Араратом", подробности которого не уточняются.

Махачкалинцы в первом туре РФПЛ сыграют в гостях с "Уралом".

РФС
Теги: Анжи
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