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Сергей Семак: отсутствие приобретений ставит на "Зенит" определенные ограничения

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил на вопросы после победы над "Дженоа" (3:2) в товарищеском матче.

– Сегодня "Зенит" дважды отыгрывался и в итоге одержал волевую победу. Можно ли судить о характере вашей команды или еще рано?

– Я думаю, рановато. То, что команда отыгралась и выиграла, – это всегда хорошо, это прибавляет уверенности, как и любая победа. Ну а в целом, конечно, тяжеловато было с точки зрения движения и свежести.

Думаю, "Дженоа" тоже находится в похожей ситуации, они только начинают подготовку к чемпионату. Он стартует значительно позже, чем у нас. Вчера мы хорошо поработали, было двухразовое занятие, поэтому сегодня не хватало свежести и движения, что отразилось и на качестве игры.

Первые тридцать минут получились достаточно сумбурными, только потом начали создавать моменты, смогли забить. Во втором тайме мы больше владели мячом, преимущество было большое, но, к сожалению, пропустили. В концовке смогли победить, что неплохо, но само качество игры вызывает у нас много вопросов. Для нас это хорошо – играть на уровне хорошей команды и проверить разные сочетания футболистов и разные тактические схемы.

– Сегодня вы дали немного игрового времени некоторым сборникам. Довольны ли вы ими с точки зрения физики и того, как они вливаются в ваши игровые построения?

– Сложно, конечно, с точки зрения эмоциональной составляющей, мы прекрасно понимаем. Но эта составляющая позитивная, и, возможно, благодаря этому ребята быстрее наберут форму и придут в себя. Мы должны понимать, на кого мы можем уже сейчас рассчитывать, а на кого – немного позже.

К сожалению, не все вернулись из сборной в том состоянии, в котором мы хотели бы их видеть, по крайней мере, полностью здоровыми. У Жиркова очень неприятная травма, и к сожалению, ему приходилось ему играть на уколах, поэтому сейчас очень сложный процесс реабилитации. Пока сложно предсказать, когда он сможет нам помочь.

У Ерохина тоже есть небольшие проблемы – он приехал из сборной с травмой стопы, которое не позволяет ему сейчас тренироваться и в течение ближайшего времени, к сожалению, на этих сборах мы не сможем на него рассчитывать. Если прибавить к ним Кокорина и Мамману, то это уже четыре человека из нашего заявочного списка, с которым нам нужно будет скоро определиться. Конечно, это достаточно серьезная потеря.

Плюс пока отсутствие каких-либо приобретений на трансферном рынке, конечно, на данном этапе ставит на нас определенные ограничения.

– За полторы недели до старта чемпионата уровень готовности эмоциональной и физической вас больше тревожит или огорчает?

– Те игроки, которые прошли с нами всю предсезонную подготовку, с точки зрения функционального состояния находятся в нормальной форме. Что касается игроков сборной, здесь пока сложно сказать, когда они наберут оптимальную форму. Это видно и по тренировочному процессу.

Для нас важно как можно быстрее выровнять и функциональное и эмоциональное состояния. Это непросто, но мы будем работать, определяться с теми игроками, которые быстрее наберут нужные кондиции.

– С точки зрения тактики что вам больше всего сегодня понравилось? Что вы возьмете в качестве наработки в официальные матчи?

– Хорошо, что у нас есть возможность играть против команд, которые играют в четыре защитника, как "Грассхоппер", и с теми, которые играют в пять, как сегодня.

Поэтому у нас есть определенный опыт и пища для того, чтобы подбирать правильных игроков и схему под того или иного соперника.

Понравилось? Например, улучшения некоторых взаимодействий. Они есть, но пока еще нарабатывать сложно, все меняется от игры к игре. Пока мы не можем даже приблизительно использовать оптимальный состав.

– Вы сказали, что со списком надо определяться. Будете делать это в ближайшее время или все-таки оставите какие-то окна для трансферной кампании?

– К сожалению, сейчас сложно понять, какие у нас возможности по поводу приобретения новых футболистов. Поэтому одну-две позиции до окончания трансферного периода в любом случае нужно оставлять.

Со списком нужно определяться сразу после окончания этих сборов. Осталось всего несколько дней. Мы объявим список футболистов, которых будем вносит заявку на сезон.

ФК "Зенит"
Теги: Семак Зенит
Сегодня, 08:01
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9
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№9 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 10:07) #
  • -3
  •  (3)

Городовой,
Что Уфа, что Зенит. Одни пятые,другие шестые.И сливают друг другу по очереди.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№8 Написал: Босх Россия (Сегодня, 09:53) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
надо помочь Семаку! Взять да и купить ему еще с пяток игроков!
А потом еще парочку,зимой!
гулять так гулять...


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№7 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 09:43) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sergey3709
Куда уж еще то

Большая часть игроков не соответствует уровню задач.В Спартаке тоже под три десятка считая новичков и молодежь и что?В центр обороны есть лишь два нормальных игрока,Мевля и Нету это шлак,на флангах аналогично.Чернов,который с о своего фланга в Тосно привозил регулярно?В опорке нет нормального игрока.Нет человека с пасом уровня Жулиано,нет фланговых хавбеков.Ригони не в счет,толку от него нет,остаются вечно сломанный Шатов и Мак.Игроков то много,вот только уровень половины это Урал и Уфа,а никак не Зенит.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№6 Написал: tiki Москва (Сегодня, 09:33) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Коляс
Цитата: tiki
так что нет проблемы

Проблемы нет, но соломки постелить не помешает.

не в стиле Семака
но вообще и правда грех жаловаться.нам бы их проблемы


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№5 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 09:27) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tiki
так что нет проблемы

Проблемы нет, но соломки постелить не помешает.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№4 Написал: tantara002 (Сегодня, 09:10) #
  • -6
  •  (10)

Чтоооооооо? Епать!! Этот не успел стать у руля, и тожа начал ныть.
Скажите, пожалуйста, там такой воздух , что сразу все ныть начинают?


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Lokoflesh = Копрофаг лоховской
Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№3 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 09:07) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
куда вам еще то?

бабла много не бывает.семаку детей кормить надо.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 08:15) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
куда вам еще то?при всем уважении к Семаку и к клубу Зенит - у вас 3 состава. целый состав в арендах бегали...и причем сильные игроки.так что нет проблемы


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 08:07) #
  • -1
  •  (5)

Куда уж еще то
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
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