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Сергей Семак: отсутствие приобретений ставит на "Зенит" определенные ограничения
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил на вопросы после победы над "Дженоа" (3:2) в товарищеском матче.
– Сегодня "Зенит" дважды отыгрывался и в итоге одержал волевую победу. Можно ли судить о характере вашей команды или еще рано?
– Я думаю, рановато. То, что команда отыгралась и выиграла, – это всегда хорошо, это прибавляет уверенности, как и любая победа. Ну а в целом, конечно, тяжеловато было с точки зрения движения и свежести.
Думаю, "Дженоа" тоже находится в похожей ситуации, они только начинают подготовку к чемпионату. Он стартует значительно позже, чем у нас. Вчера мы хорошо поработали, было двухразовое занятие, поэтому сегодня не хватало свежести и движения, что отразилось и на качестве игры.
Первые тридцать минут получились достаточно сумбурными, только потом начали создавать моменты, смогли забить. Во втором тайме мы больше владели мячом, преимущество было большое, но, к сожалению, пропустили. В концовке смогли победить, что неплохо, но само качество игры вызывает у нас много вопросов. Для нас это хорошо – играть на уровне хорошей команды и проверить разные сочетания футболистов и разные тактические схемы.
– Сегодня вы дали немного игрового времени некоторым сборникам. Довольны ли вы ими с точки зрения физики и того, как они вливаются в ваши игровые построения?
– Сложно, конечно, с точки зрения эмоциональной составляющей, мы прекрасно понимаем. Но эта составляющая позитивная, и, возможно, благодаря этому ребята быстрее наберут форму и придут в себя. Мы должны понимать, на кого мы можем уже сейчас рассчитывать, а на кого – немного позже.
К сожалению, не все вернулись из сборной в том состоянии, в котором мы хотели бы их видеть, по крайней мере, полностью здоровыми. У Жиркова очень неприятная травма, и к сожалению, ему приходилось ему играть на уколах, поэтому сейчас очень сложный процесс реабилитации. Пока сложно предсказать, когда он сможет нам помочь.
У Ерохина тоже есть небольшие проблемы – он приехал из сборной с травмой стопы, которое не позволяет ему сейчас тренироваться и в течение ближайшего времени, к сожалению, на этих сборах мы не сможем на него рассчитывать. Если прибавить к ним Кокорина и Мамману, то это уже четыре человека из нашего заявочного списка, с которым нам нужно будет скоро определиться. Конечно, это достаточно серьезная потеря.
Плюс пока отсутствие каких-либо приобретений на трансферном рынке, конечно, на данном этапе ставит на нас определенные ограничения.
– За полторы недели до старта чемпионата уровень готовности эмоциональной и физической вас больше тревожит или огорчает?
– Те игроки, которые прошли с нами всю предсезонную подготовку, с точки зрения функционального состояния находятся в нормальной форме. Что касается игроков сборной, здесь пока сложно сказать, когда они наберут оптимальную форму. Это видно и по тренировочному процессу.
Для нас важно как можно быстрее выровнять и функциональное и эмоциональное состояния. Это непросто, но мы будем работать, определяться с теми игроками, которые быстрее наберут нужные кондиции.
– С точки зрения тактики что вам больше всего сегодня понравилось? Что вы возьмете в качестве наработки в официальные матчи?
– Хорошо, что у нас есть возможность играть против команд, которые играют в четыре защитника, как "Грассхоппер", и с теми, которые играют в пять, как сегодня.
Поэтому у нас есть определенный опыт и пища для того, чтобы подбирать правильных игроков и схему под того или иного соперника.
Понравилось? Например, улучшения некоторых взаимодействий. Они есть, но пока еще нарабатывать сложно, все меняется от игры к игре. Пока мы не можем даже приблизительно использовать оптимальный состав.
– Вы сказали, что со списком надо определяться. Будете делать это в ближайшее время или все-таки оставите какие-то окна для трансферной кампании?
– К сожалению, сейчас сложно понять, какие у нас возможности по поводу приобретения новых футболистов. Поэтому одну-две позиции до окончания трансферного периода в любом случае нужно оставлять.
Со списком нужно определяться сразу после окончания этих сборов. Осталось всего несколько дней. Мы объявим список футболистов, которых будем вносит заявку на сезон.
ФК "Зенит"
– Сегодня "Зенит" дважды отыгрывался и в итоге одержал волевую победу. Можно ли судить о характере вашей команды или еще рано?
– Я думаю, рановато. То, что команда отыгралась и выиграла, – это всегда хорошо, это прибавляет уверенности, как и любая победа. Ну а в целом, конечно, тяжеловато было с точки зрения движения и свежести.
Думаю, "Дженоа" тоже находится в похожей ситуации, они только начинают подготовку к чемпионату. Он стартует значительно позже, чем у нас. Вчера мы хорошо поработали, было двухразовое занятие, поэтому сегодня не хватало свежести и движения, что отразилось и на качестве игры.
Первые тридцать минут получились достаточно сумбурными, только потом начали создавать моменты, смогли забить. Во втором тайме мы больше владели мячом, преимущество было большое, но, к сожалению, пропустили. В концовке смогли победить, что неплохо, но само качество игры вызывает у нас много вопросов. Для нас это хорошо – играть на уровне хорошей команды и проверить разные сочетания футболистов и разные тактические схемы.
– Сегодня вы дали немного игрового времени некоторым сборникам. Довольны ли вы ими с точки зрения физики и того, как они вливаются в ваши игровые построения?
– Сложно, конечно, с точки зрения эмоциональной составляющей, мы прекрасно понимаем. Но эта составляющая позитивная, и, возможно, благодаря этому ребята быстрее наберут форму и придут в себя. Мы должны понимать, на кого мы можем уже сейчас рассчитывать, а на кого – немного позже.
К сожалению, не все вернулись из сборной в том состоянии, в котором мы хотели бы их видеть, по крайней мере, полностью здоровыми. У Жиркова очень неприятная травма, и к сожалению, ему приходилось ему играть на уколах, поэтому сейчас очень сложный процесс реабилитации. Пока сложно предсказать, когда он сможет нам помочь.
У Ерохина тоже есть небольшие проблемы – он приехал из сборной с травмой стопы, которое не позволяет ему сейчас тренироваться и в течение ближайшего времени, к сожалению, на этих сборах мы не сможем на него рассчитывать. Если прибавить к ним Кокорина и Мамману, то это уже четыре человека из нашего заявочного списка, с которым нам нужно будет скоро определиться. Конечно, это достаточно серьезная потеря.
Плюс пока отсутствие каких-либо приобретений на трансферном рынке, конечно, на данном этапе ставит на нас определенные ограничения.
– За полторы недели до старта чемпионата уровень готовности эмоциональной и физической вас больше тревожит или огорчает?
– Те игроки, которые прошли с нами всю предсезонную подготовку, с точки зрения функционального состояния находятся в нормальной форме. Что касается игроков сборной, здесь пока сложно сказать, когда они наберут оптимальную форму. Это видно и по тренировочному процессу.
Для нас важно как можно быстрее выровнять и функциональное и эмоциональное состояния. Это непросто, но мы будем работать, определяться с теми игроками, которые быстрее наберут нужные кондиции.
– С точки зрения тактики что вам больше всего сегодня понравилось? Что вы возьмете в качестве наработки в официальные матчи?
– Хорошо, что у нас есть возможность играть против команд, которые играют в четыре защитника, как "Грассхоппер", и с теми, которые играют в пять, как сегодня.
Поэтому у нас есть определенный опыт и пища для того, чтобы подбирать правильных игроков и схему под того или иного соперника.
Понравилось? Например, улучшения некоторых взаимодействий. Они есть, но пока еще нарабатывать сложно, все меняется от игры к игре. Пока мы не можем даже приблизительно использовать оптимальный состав.
– Вы сказали, что со списком надо определяться. Будете делать это в ближайшее время или все-таки оставите какие-то окна для трансферной кампании?
– К сожалению, сейчас сложно понять, какие у нас возможности по поводу приобретения новых футболистов. Поэтому одну-две позиции до окончания трансферного периода в любом случае нужно оставлять.
Со списком нужно определяться сразу после окончания этих сборов. Осталось всего несколько дней. Мы объявим список футболистов, которых будем вносит заявку на сезон.
ФК "Зенит"
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