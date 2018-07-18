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Евгений Ловчев: Головин должен быть в три раза сильнее своих конкурентов

Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев заявил, что полузащитнику московского ЦСКА и сборной России Александру Головину нужно быть в три раза сильнее своих будущих конкурентов в лондонском "Челси".

"Конечно, это большой плюс, что Головин будет играть в клубе, владельцем которого является русский человек. Отношение будет другое. Но в конечном итоге все будет зависеть от самого футболиста. Он должен быть в два-три раза сильнее своих конкурентов. Трудно сказать, сможет ли он обойти британцев на этой позиции", - цитирует Ловчева НСН.
Теги: Ловчев Головин
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