КДК РФС рассмотрит протест "Армавира" на следующей неделе

КДК РФС изучит протест "Армавира" на исход матча с хабаровским СКА (0:3) в первом туре ФНЛ.Южане подали протест и попросили аннулировать результат игры, засчитав СКА техническое поражение из-за нелегального участия в матче защитника Ираклия Квеквескири.Футболист был удален в последнем туре первенства ПФЛ сезона-2017/18 и потому, по мнению "Армавира", должен был отбыть дисквалификацию в первом туре ФНЛ."Заявление "Армавира" в КДК поступило, оно будет рассмотрено на следующей неделе. Заявление только вчера вечером поступило, поэтому теперь мы должны определиться с датой", — сказал глава КДК Артур Григорьянц.