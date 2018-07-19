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"Арсенал" нанял российского разработчика мобильной игры для анализа травм игроков

Россиянин Михаил Жилкин стал сотрудником лондонского "Арсенала", сообщает Daily Telegraph. В клубе он займет должность специалиста по данным. Его задачей станет анализ физических данных и травм игроков.

Травмы были серьезной проблемой для "Арсенала" в течение последних лет работы Арсена Венгера. После его ухода руководство клуба решило радикально поменять медицинскую службу и подход к лечению футболистов.

Жилкин - выпускник Московского физико-технического института, имеет степень магистра прикладной физики и математики. Примечательно, что он участвовал в разработке первых двух частей популярной мобильной игры Candy Crush.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Арсенал
Вчера, 23:16
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