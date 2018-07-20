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Хавбек "Динамо" Александр Зотов продолжит карьеру в "Енисее"

Красноярский "Енисей» арендовал у "Динамо" Александра Зотова.

Срок аренды 1 год, по истечении которого у "Енисея" будет приоритетное право выкупа 27-летнего футболиста.

ФК "Енисей"
Теги: Динамо Енисей Зотов
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