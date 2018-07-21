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Артем Дзюба сыграет против "Интера" с первых минут
Стали известны составы "Интера" и "Зенита" на товарищеский матч.
"Интер": Ханданович - Д'Амброзио, Де Фрай, Скриньяр, Далберт - Гальярдини, Асамоа - Политано, Борха Валеро, Кандрева - Икарди.
Запасные - Паделли, Берни, Деки, Лаутаро, Раноккья, Колидио, Эммерс, Помпетти, Нолан, Рорич, Дзаппа, Демирович, Сальседо.
"Зенит": Лунев - Анюков, Иванович, Мевля, Набиулллин - Ригони, Паредес, Нобоа, Шатов - Дриусси, Дзюба.
Запасные - Лодыгин, Кержаков, Краневиттер, Нету, Кузяев, Смольников, Мак, Скроботов, Чернов, Оздоев, Забол
"Интер": Ханданович - Д'Амброзио, Де Фрай, Скриньяр, Далберт - Гальярдини, Асамоа - Политано, Борха Валеро, Кандрева - Икарди.
Запасные - Паделли, Берни, Деки, Лаутаро, Раноккья, Колидио, Эммерс, Помпетти, Нолан, Рорич, Дзаппа, Демирович, Сальседо.
"Зенит": Лунев - Анюков, Иванович, Мевля, Набиулллин - Ригони, Паредес, Нобоа, Шатов - Дриусси, Дзюба.
Запасные - Лодыгин, Кержаков, Краневиттер, Нету, Кузяев, Смольников, Мак, Скроботов, Чернов, Оздоев, Забол
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