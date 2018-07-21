A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Артем Дзюба сыграет против "Интера" с первых минут

Стали известны составы "Интера" и "Зенита" на товарищеский матч.

"Интер": Ханданович - Д'Амброзио, Де Фрай, Скриньяр, Далберт - Гальярдини, Асамоа - Политано, Борха Валеро, Кандрева - Икарди.

Запасные - Паделли, Берни, Деки, Лаутаро, Раноккья, Колидио, Эммерс, Помпетти, Нолан, Рорич, Дзаппа, Демирович, Сальседо.

"Зенит": Лунев - Анюков, Иванович, Мевля, Набиулллин - Ригони, Паредес, Нобоа, Шатов - Дриусси, Дзюба.

Запасные - Лодыгин, Кержаков, Краневиттер, Нету, Кузяев, Смольников, Мак, Скроботов, Чернов, Оздоев, Забол
Теги: Зенит Интер
Сегодня, 20:37
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
7
(0)
№7 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 21:16) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tantara002
Ну что , помойные , дзюба в составе . Вперёд , отлизывать у него !!
Сбг клоуны

слышь чмо свиное отскочили от третьесортного клуба так что пятак завари
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:16) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: serg555100
ты даже не служило, ховнецо.

ой как грубо...впрочем чего от свиньи поганой ждать...
Служил я в ГСВГ, тебя ещё и в порванном гандоне не было....


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№5 Написал: serg555100 Воронеж (Сегодня, 21:06) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
utekay,
Честь барышни отдают, бомж. это называется воинское приветствие.
ты даже не служило, ховнецо...))))
Регистрация: 9.10.2010 [жалоба]
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:01) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
увидим ли мы празднование гола по-Дзюбински? Отдаст ли "честь" Богданычу?


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№3 Написал: vertel латвия (Сегодня, 20:53) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Особенно радуют два больших мастера- один, у которого, быстрее всего, запал давно закончился, а второй- плаксивая "девочка", который, и в Краснодаре ничего не показывал, и в проверочных матчах в июле. А может С.Б. будет играть в новый футбол- проходи по краю и навешивай на огромного центрфорварда? И вообще, как можно смотреть в глаза партнёров, команду которых они лишили ЛЧ, а могли не выходить на поле против своей команды, но когда ты любишь себя в футболе, а не команду, которая тебе платит слишком большие деньги, то так всегда и получается- предали раз, продадут, не моргнув, ещё раз.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
№2 Написал: tantara002 (Сегодня, 20:47) #
  • -10
  •  (16)
online

Ну что , помойные , дзюба в составе . Вперёд , отлизывать у него !!
Сбг клоуны


--------------------
Lokoflesh = Копрофаг лоховской
Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: L77 Камбоджа (Сегодня, 20:38) #
  • +2
  •  (6)
online

Забол - это новый польский форвард Зенита?
Регистрация: 19.07.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.