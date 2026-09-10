Головин запросил до 5 миллионов евро в "Спартаке" - известна позиция клуба

Как сообщает Metaratings.ru, сторона 30-летнего россиянина рассчитывает на соглашение сроком на три-четыре года с зарплатой от 4,5 до 5 миллионов евро за сезон без учёта бонусов. Красно-белые, по информации источника, готовы удовлетворить эти требования.
Схожие условия представители хавбека ранее называли "Зениту". Петербуржцы, как сообщалось, были готовы платить Головину 3,8 миллиона евро в год, но эта сумма не устроила сторону футболиста.
Головин играет за монегасков с 2018 года после перехода из ЦСКА.