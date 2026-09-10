Слуцкий - о Батракове: у Лёши потрясающая зарплата

- Батраков перешел за огромные деньги в топовый европейский клуб, выступающий в Лиге чемпионов. У Леши потрясающая зарплата. Здесь двух мнений быть не может. Это огромный шаг, - приводит слова Слуцкого "Спорт-Экспресс".
"Локомотив" получил за 21-летнего воспитанника 25 миллионов евро. После переезда в Турцию Батраков подписал соглашение с "Галатасараем", рассчитанное до лета 2031 года.
За стамбульскую команду россиянин уже провёл три матча. Результативными действиями в составе нового клуба Батраков пока не отметился.