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Слуцкий - о Батракове: у Лёши потрясающая зарплата

Леонид Слуцкий назвал переход Алексея Батракова в "Галатасарай" большим шагом вперёд в карьере российского полузащитника.
Фото: Getty Images
Бывший наставник ЦСКА обратил внимание на уровень стамбульского клуба, его участие в Лиге чемпионов и условия контракта футболиста.

- Батраков перешел за огромные деньги в топовый европейский клуб, выступающий в Лиге чемпионов. У Леши потрясающая зарплата. Здесь двух мнений быть не может. Это огромный шаг, - приводит слова Слуцкого "Спорт-Экспресс".

"Локомотив" получил за 21-летнего воспитанника 25 миллионов евро. После переезда в Турцию Батраков подписал соглашение с "Галатасараем", рассчитанное до лета 2031 года.

За стамбульскую команду россиянин уже провёл три матча. Результативными действиями в составе нового клуба Батраков пока не отметился.

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