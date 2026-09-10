Олейников обратился к болельщикам "Крыльев Советов" после перехода в ЦСКА

- Дорогие болельщики "Крыльев"! Пришло время двигаться дальше и прощаться с вами. Хочу сказать вам большое спасибо. За эти два года я чувствовал вашу любовь, поддержку на протяжении всего времени.
То, как вы болеете за команду, переживаете, большого стоит. Я ухожу с теплотой на сердце и всегда буду вспоминать проведённое время в клубе, - цитирует игрока официальный сайт самарцев.
Новичок ЦСКА заключил с московским клубом контракт до 2029 года. В нынешнем сезоне Олейников успел провести за самарцев девять встреч, записав на свой счёт три гола и две результативные передачи.