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Олейников обратился к болельщикам "Крыльев Советов" после перехода в ЦСКА

Иван Олейников попрощался с болельщиками "Крыльев Советов" после перехода в ЦСКА.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
28-летний полузащитник поблагодарил поклонников самарской команды за поддержку, которую получал на протяжении двух лет.

- Дорогие болельщики "Крыльев"! Пришло время двигаться дальше и прощаться с вами. Хочу сказать вам большое спасибо. За эти два года я чувствовал вашу любовь, поддержку на протяжении всего времени.

То, как вы болеете за команду, переживаете, большого стоит. Я ухожу с теплотой на сердце и всегда буду вспоминать проведённое время в клубе, - цитирует игрока официальный сайт самарцев.

Новичок ЦСКА заключил с московским клубом контракт до 2029 года. В нынешнем сезоне Олейников успел провести за самарцев девять встреч, записав на свой счёт три гола и две результативные передачи.

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