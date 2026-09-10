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Бразилец из "Зенита" может получить 15 суток ареста - источник

Маркус Вендел может столкнуться с наказанием из-за неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения.
Фото: ФК "Зенит"
Как пишет "Mash на спорте", задолженность полузащитника "Зенита" составляет 48,7 тысячи рублей, бразилец не погашал штрафы с ноября 2025 года. Нарушения связывают в том числе с превышением скорости, неправильной парковкой и движением по полосе общественного транспорта.

Сообщается, что Венделу могут назначить арест на срок до 15 суток либо обязательные работы.

В нынешнем розыгрыше РПЛ 29-летний хавбек принял участие в пяти встречах и сделал одну результативную передачу.

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