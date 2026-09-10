Титов рассказал, какого футболиста сейчас не хватает "Спартаку"

- Конечно, ждем возвращения Бабича. Мы видели его в одной игре, а сейчас его, к сожалению, нет. Хотелось бы его поддержать и пожелать скорейшего выздоровления и возвращения. Конечно, это значимая фигура для сегодняшнего "Спартака", - передаёт слова Титова Metaratings.ru.
Без Бабича москвичи в минувшем туре потерпели поражение от "Динамо" - 1:2. После семи матчей чемпионата России "Спартак" заработал 13 очков и располагается на четвёртом месте.
Следующую встречу в РПЛ красно-белые проведут 13 сентября. Соперником команды Хуана Карседо станет "Ростов", начало домашнего матча - в 17:00 мск.