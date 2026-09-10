Экс-игрок сборной России оценил вероятность трансфера Головина в "Спартак"

- У Головина всё прекрасно складывается в "Монако". Он в команде уже восемь лет и сейчас на контракте. Играет в еврокубках и в хорошем чемпионате. Является одним из лидеров команды. Думаю, что Головину рано возвращаться в РПЛ и мало верю в возможность такого трансфера, - передаёт слова Семшова "Матч ТВ".
Интерес к россиянину проявляет "Спартак". По последней информации, московский клуб уже направил монегаскам предложение на 19 миллионов евро. Возможное соглашение Головина с красно-белыми может быть рассчитано на четыре года.
Воспитанник ЦСКА перебрался в чемпионат Франции в 2018 году. Контракт 30-летнего хавбека с "Монако" действует до лета 2029-го.