Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Барнаул
13:00
ЧелябинскНе начат
Луки-Энергия
16:30
УралНе начат
Шинник
19:30
ТорпедоНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
ПСВ
19:45
ШахтерНе начат
Фенербахче
19:45
РомаНе начат
Комо
22:00
РБ ЛейпцигНе начат
Славия
22:00
ЛансНе начат
Бавария
22:00
Буде-ГлимтНе начат
Манчестер Юнайтед
22:00
СабахНе начат

Экс-игрок сборной России оценил вероятность трансфера Головина в "Спартак"

Игорь Семшов считает, что Александру Головину пока нет смысла покидать "Монако" ради возвращения в чемпионат России.
Фото: Getty Images
Бывший футболист сборной России отметил статус полузащитника во французском клубе и возможность выступать в еврокубках.

- У Головина всё прекрасно складывается в "Монако". Он в команде уже восемь лет и сейчас на контракте. Играет в еврокубках и в хорошем чемпионате. Является одним из лидеров команды. Думаю, что Головину рано возвращаться в РПЛ и мало верю в возможность такого трансфера, - передаёт слова Семшова "Матч ТВ".

Интерес к россиянину проявляет "Спартак". По последней информации, московский клуб уже направил монегаскам предложение на 19 миллионов евро. Возможное соглашение Головина с красно-белыми может быть рассчитано на четыре года.

Воспитанник ЦСКА перебрался в чемпионат Франции в 2018 году. Контракт 30-летнего хавбека с "Монако" действует до лета 2029-го.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится