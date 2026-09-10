Корнеев - о новичке ЦСКА: давно был бы в "Локомотиве", если бы его трансфером занимались более умные люди

- Я думаю, Олейников давно был бы в "Локомотиве", если бы его трансфером занимались более умные люди. А так получился трансферный триллер. Некоторые стороны повели себя крайне не профессионально. Очень странно поступил "Рубин". Если вы еще не заключили контракт, не надо устраивать шумиху и снимать видео с футболистом, - передаёт слова Корнеева "Матч ТВ".
В итоге борьба за 28-летнего игрока завершилась его переходом в ЦСКА. Армейцы 9 сентября объявили о подписании Олейникова из "Крыльев Советов" и заключили с ним соглашение до конца июня 2029 года. До этого футболист был близок к "Рубину", однако сделка с казанцами сорвалась.