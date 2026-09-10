Черданцев - о "Локомотиве": команда поднимется в обозримом будущем

- Собирается состав, с которым спокойно можно подниматься в верхнюю часть таблицы. Убежден, что "Локомотив" это сделает в обозримом будущем, - приводит слова Черданцева "Матч ТВ".
Первые шесть туров железнодорожники провели без побед, однако в седьмом прервали неудачную серию. На выезде команда Михаила Галактионова обыграла "Балтику" - 1:0. Решающий мяч на 85-й минуте забил дебютировавший за москвичей Андрей Мостовой.
Сейчас "Локомотив" с шестью очками располагается на 13-й строчке РПЛ. Следующая проверка ждёт команду 12 сентября - в Санкт-Петербурге москвичи встретятся с "Зенитом".