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Экс-глава "Локомотива" оценил дебют Мостового

Николай Наумов пока не видит оснований говорить о полноценном выходе "Локомотива" из сложной ситуации.
Фото: ФК "Локомотив"
При этом бывший президент московского клуба считает приобретение Андрея Мостового серьёзным усилением для железнодорожников.

- Трудно говорить, что у "Локомотива" всё идёт на поправку. Приход Мостового - это большое усиление. Он один может сделать результат, как это было с "Балтикой". Андрей заряжен на борьбу, - передаёт слова Наумова "Чемпионат".

Мостовой сразу принёс новой команде важный результат. В дебютной встрече за москвичей полузащитник отличился на 85-й минуте и обеспечил победу над "Балтикой" - 1:0.

Этот успех стал для "Локомотива" первым в нынешнем розыгрыше РПЛ. После семи туров команда Михаила Галактионова набрала шесть очков и занимает 13-е место.

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