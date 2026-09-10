Экс-глава "Локомотива" оценил дебют Мостового

Фото: ФК "Локомотив"

- Трудно говорить, что у " Локомотива " всё идёт на поправку. Приход Мостового - это большое усиление. Он один может сделать результат, как это было с "Балтикой". Андрей заряжен на борьбу, - передаёт слова Наумова "Чемпионат"

При этом бывший президент московского клуба считает приобретение Андрея Мостового серьёзным усилением для железнодорожников.Мостовой сразу принёс новой команде важный результат. В дебютной встрече за москвичей полузащитник отличился на 85-й минуте и обеспечил победу над "Балтикой" - 1:0.Этот успех стал для "Локомотива" первым в нынешнем розыгрыше РПЛ. После семи туров команда Михаила Галактионова набрала шесть очков и занимает 13-е место.