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Болельщики ЦСКА признали Головина лучшим игроком в прошлом сезоне

Полузащитник ЦСКА Александр Головин стал лучшим футболистом минувшего сезона по мнению болельщиков.

Об этом объявили на стадионе армейцев на встрече команды с поклонниками.

Теги: ЦСКА Головин
Сегодня, 20:26
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6
(3)
№6 Написал: Гастэряну (Сегодня, 20:59) #
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  •  (5)

Вообще вся команда молодцы! С таким графиком и обилием травм заняли второе место.

По мне лучший всё же Акинфеев.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№5 Написал: miktar (Сегодня, 20:50) #
  • +2
  •  (4)
online

И Понтий.


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№4 Написал: L77 Камбоджа (Сегодня, 20:48) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: tiki
лучшим - не знаю, так как это мнение субъективное


Ну это скорее, как красивое "до свиданья")))

По сезону лучшими были Марио, Понтус и Голова.
По ежемесячным голосовалкам- вроде Марио почаще. ( но не уверен)


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А в глубине кармана патроны от нагана и карта укреплений советской стороны.
Регистрация: 19.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: miktar (Сегодня, 20:46) #
  • +2
  •  (6)
online

Спорно.Был нестабилен. Игорь - вот кандидатура.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№2 Написал: КогдаУжеЭтоЗакончится (Сегодня, 20:40) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Заслужил
Регистрация: 8.04.2016 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:37) #
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  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
лучшим - не знаю, так как это мнение субъективное
как по мне - Марио.он был стабилен
а как открытие - Кучаев
и Щенников...с его игрой в нападении
но в целом было из кого выбирать.
если большинство за Головина - пусть так)))


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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