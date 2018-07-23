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Роман Бабаев: мы понизили цены на абонементы, собираемся увеличивать посещаемость

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о привлечении болельщиков в сезоне 2018/19.

- Какие меры по привлечению болельщиков вы будете проводить в новом сезоне?

- Меры те же самые. В прошлом сезоне мы побили рекорд посещаемости и не собираемся останавливаться. Мы понизили цены на абонементы.

На ваших глазах будет строиться новая команда. Им очень нужна ваша поддержка. Чтобы коленки не дрожали. Так что многое зависит и от вас, болельщиков.

- Товарищеский матч с "Енисеем" на арене - это разовая акция?

- Хочется сделать эту традицию долгосрочной.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Бабаев ЦСКА
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