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Массимо Каррера: теперь я знаю, что такое спартаковский дух

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, чем для него является спартаковский дух.

"После двух лет в клубе я понимаю, что это.Спартаковский дух – это желание и стремление бороться до конца. Быть игроком "Спартака" – значит быть воином. Когда тебе тяжело, нужно зубами вырывать победу. Отдать на поле все, что у тебя есть.

Да, порой происходит так, что ты проигрываешь. Но если ты выложился на 120 процентов – к тебе никаких вопросов не будет. Прежде всего ты сам себе не будешь задавать вопросы, почему ты оказался слабее.

А когда ты проигрываешь и начинаешь говорить, что, если бы ты что-то сделал по-другому, этого бы не случилось, значит ты не отдал всего себя игре. И это отмазка. А мы не хотим искать отмазки. Мы хотим побеждать", – сказал Каррера.

Российская газета
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 10:17
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7
(4)
№7 Написал: Михалыч 70 г. Москва (Сегодня, 11:12) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: soloz
joy Запашок Брамонталовый !!!

Чушка бомжемразотная, ты бы сначала хоть глянул, как пишется бромантан. Какие же убогие мешки, жуть...
Регистрация: 24.09.2008 [жалоба]
№6 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:03) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Это определение отношения к своей работе, которое есть в каждом футбольном клубе.
Спартаковский дух, это скорее традиции клуба, его история, великие футболисты прошлых лет, которые писали эту историю.
Спартаковский дух,- это его болельщики, атмосфера, создаваемая ими, их поддержка и энергетика, которой они питают команду и гонят вперед, к воротам соперника!
То индивидуальное, чего нет больше ни у какого-либо другого клуба!
Каррера , конечно, мужчина достойный и человек и тренер...но сказал фигню сейчас какую-то)
ИМХО


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:56) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ну это точно не запах метана, не запах денег Гинера судьям, не запах Сухины с мазутом, не запах осетинской палёной водки и не запах татарской нефти.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:51) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Эк его шандарахнуло...
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
№3 Написал: soloz Россия (Сегодня, 10:48) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
joy Запашок Брамонталовый !!!
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№2 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 10:43) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Прочитав интервью, Глушаков с Комбаровым с трудом сдерживали улыбки.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№1 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 10:27) #
  • -8
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
scream
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
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