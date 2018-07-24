Массимо Каррера: теперь я знаю, что такое спартаковский дух

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, чем для него является спартаковский дух."После двух лет в клубе я понимаю, что это.Спартаковский дух – это желание и стремление бороться до конца. Быть игроком "Спартака" – значит быть воином. Когда тебе тяжело, нужно зубами вырывать победу. Отдать на поле все, что у тебя есть.Да, порой происходит так, что ты проигрываешь. Но если ты выложился на 120 процентов – к тебе никаких вопросов не будет. Прежде всего ты сам себе не будешь задавать вопросы, почему ты оказался слабее.А когда ты проигрываешь и начинаешь говорить, что, если бы ты что-то сделал по-другому, этого бы не случилось, значит ты не отдал всего себя игре. И это отмазка. А мы не хотим искать отмазки. Мы хотим побеждать", – сказал Каррера.