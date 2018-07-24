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Игорь Гамула: Черчесов заслуженно попал в список претендентов на звание "Тренер года"

Бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула поделился мнением о попадании Станислава Черчесова в список претендентов на звание "Тренер года" по версии ФИФА.

"Черчесов вошёл в список номинантов на звание лучшего тренера года заслуженно. Никто в него не верил, а я был за него. Станислав Саламович молодец, да и вся команда тоже. Никто не ждал таких успехов, а в итоге дошли до четвертьфинала.

Космос ли он? Ну, космос не космос, а он всё сделал, спокойно и рассудительно работал. Я бы очень хотел, чтобы он и дальше возглавлял сборную", - цитирует Гамулу "Чемпионат.сом".
Теги: Гамула Черчесов
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