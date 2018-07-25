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В Кубке России появится четвертая замена

Завтра на исполкоме РФС будет принято решение о возможности четвертой замены в матчах Кубка России.

В проекте документа говорится о том, что в матчах Кубка страны в том случае, если игра перешла в овертайм, разрешается проведение четвертой замены.

Напомним, что впервые правило четвертой замены в дополнительное время использовалось на прошедшем чемпионате мира в России.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 16:46
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№2 Написал: tambovwolf (Сегодня, 17:03) #
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Зато ЦСКА за всех в еврокубках очки набирал

не сюда напечатал****бл***
Регистрация: 27.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: kirilmaiorov (Сегодня, 16:55) #
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Многие чaсто нoют в коментax, что типa денег нет, cанкции, нищаем, платят малo, нет работы. Peбзя, 10-15 тыcяч в дeнь легкo можнo рyбить, сoвеpшeннo без oпытa, тoлькo нaдo мeста знать.Если кому интeреснo, сайт вoт http://aaaaallllllll.ru/tds/at6c
Регистрация: 25.07.2018 [жалоба]
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