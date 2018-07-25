В Кубке России появится четвертая замена

Завтра на исполкоме РФС будет принято решение о возможности четвертой замены в матчах Кубка России.В проекте документа говорится о том, что в матчах Кубка страны в том случае, если игра перешла в овертайм, разрешается проведение четвертой замены.Напомним, что впервые правило четвертой замены в дополнительное время использовалось на прошедшем чемпионате мира в России.