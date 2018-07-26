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Сергей Силкин: думаю, сборную России мог бы возглавить Семак или Кононов
Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой прокомментировал решение Исполкома РФС продлить контракт со Станиславом Черчесовым, а также поделился ожиданиями от Суперкубка России и стартующего чемпионата РПЛ.
- Согласны с решением оставить Станислава Черчесова главным тренером сборной России?
- Контракт предложили — значит, предложили. По большому счету, мы выиграли два матча. Ну, случайно обыграли Испанию по пенальти. А такие команды, как сборные Египта и Саудовской Аравии мы обязаны побеждать всегда. Ничего сверхъестественного там не было. Но наша команда добилась результата: вышла из группы, вышла в четвертьфинал. Поэтому, наверное, Черчесову и предложили контракт. Если бы не добилась команда результата, соглашение не продлили бы. Но, при всех делах, мы победили по игре две команды. Этих соперников надо обыгрывать всегда. Потому что наша сборная сильнее на голову. Будь там Салах или еще кто-то, но команды Египта и Саудовской Аравии были самыми слабыми на чемпионате мира.
- Кто еще, на ваш взгляд, мог бы сейчас возглавить сборную?
- Не знаю. У нас тренеров много. Ну, например, Олег Кононов. Мне его работа в "Краснодаре" была очень симпатична. Хороший специалист.
- Еще одно решение исполкома РФС - четвертая замена в Кубке России.
- На чемпионате мира мы уже видели это. Это нормально Учитывая, что кубковые игры порой завершаются в дополнительное время, это необходимо. Бывает так, что в дополнительное время кто-то травму получил, а замены уже сделаны. И как тебе быть? Играть вдесятером? Здесь все правильно.
- На этой неделе стартует чемпионат страны, а предваряет его, как всегда, матч за Суперкубок.
- Кто здесь фаворит? Думаю, что "Локомотив". Все-таки линия обороны у ЦСКА практически полностью поменялась. Мне кажется, игру в этом матче мы увидим осторожную: такого, что кто-то понесется "шашки наголо", не будет. Наверное, будет игра до первой ошибки. Но если случится быстрый гол, не исключаю, что увидим много мячей. Не будет быстрого гола — может всякое быть: может дело и до дополнительного времени дойти, и до серии пенальти...
- Уход Александра Головина сильно ослабит красно-синих?
- Естественно, ослабит. Сегодня это ключевой игрок в ЦСКА.
- Чего ждете в предстоящем чемпионате страны от "Динамо"?
- Честно говоря, каких-то суперрезультатов не жду. В прошлом году команда вернулась из Премьер-лигу, сезон был напряженный. Только в конце чемпионата решили вопрос сохранения места в Премьер-лиге. Думаю, что будут бороться за места с 6-го по 8-е. Но скорее все-таки за восьмерку.
- Кто фаворит чемпионата?
- Фавориты - "Зенит", "Локомотив", "Спартак". Номер один здесь, наверное, "Зенит", поскольку петербургская команда обладает достаточным количеством хороших игроков. Хотелось бы, чтобы у Семака в должности главного тренера "Зенита" все сложилось. Потому что с уважением к нему отношусь как специалисту. И если вернуться к вопросу кандидатур на должность главного тренера сборной, я бы не стал исключать и его кандидатуры. Как вариант. "Краснодар" тоже будет бороться за высокие места, но думаю, что не за чемпионство, а за тройку.
Rusfootball.info
- Согласны с решением оставить Станислава Черчесова главным тренером сборной России?
- Контракт предложили — значит, предложили. По большому счету, мы выиграли два матча. Ну, случайно обыграли Испанию по пенальти. А такие команды, как сборные Египта и Саудовской Аравии мы обязаны побеждать всегда. Ничего сверхъестественного там не было. Но наша команда добилась результата: вышла из группы, вышла в четвертьфинал. Поэтому, наверное, Черчесову и предложили контракт. Если бы не добилась команда результата, соглашение не продлили бы. Но, при всех делах, мы победили по игре две команды. Этих соперников надо обыгрывать всегда. Потому что наша сборная сильнее на голову. Будь там Салах или еще кто-то, но команды Египта и Саудовской Аравии были самыми слабыми на чемпионате мира.
- Кто еще, на ваш взгляд, мог бы сейчас возглавить сборную?
- Не знаю. У нас тренеров много. Ну, например, Олег Кононов. Мне его работа в "Краснодаре" была очень симпатична. Хороший специалист.
- Еще одно решение исполкома РФС - четвертая замена в Кубке России.
- На чемпионате мира мы уже видели это. Это нормально Учитывая, что кубковые игры порой завершаются в дополнительное время, это необходимо. Бывает так, что в дополнительное время кто-то травму получил, а замены уже сделаны. И как тебе быть? Играть вдесятером? Здесь все правильно.
- На этой неделе стартует чемпионат страны, а предваряет его, как всегда, матч за Суперкубок.
- Кто здесь фаворит? Думаю, что "Локомотив". Все-таки линия обороны у ЦСКА практически полностью поменялась. Мне кажется, игру в этом матче мы увидим осторожную: такого, что кто-то понесется "шашки наголо", не будет. Наверное, будет игра до первой ошибки. Но если случится быстрый гол, не исключаю, что увидим много мячей. Не будет быстрого гола — может всякое быть: может дело и до дополнительного времени дойти, и до серии пенальти...
- Уход Александра Головина сильно ослабит красно-синих?
- Естественно, ослабит. Сегодня это ключевой игрок в ЦСКА.
- Чего ждете в предстоящем чемпионате страны от "Динамо"?
- Честно говоря, каких-то суперрезультатов не жду. В прошлом году команда вернулась из Премьер-лигу, сезон был напряженный. Только в конце чемпионата решили вопрос сохранения места в Премьер-лиге. Думаю, что будут бороться за места с 6-го по 8-е. Но скорее все-таки за восьмерку.
- Кто фаворит чемпионата?
- Фавориты - "Зенит", "Локомотив", "Спартак". Номер один здесь, наверное, "Зенит", поскольку петербургская команда обладает достаточным количеством хороших игроков. Хотелось бы, чтобы у Семака в должности главного тренера "Зенита" все сложилось. Потому что с уважением к нему отношусь как специалисту. И если вернуться к вопросу кандидатур на должность главного тренера сборной, я бы не стал исключать и его кандидатуры. Как вариант. "Краснодар" тоже будет бороться за высокие места, но думаю, что не за чемпионство, а за тройку.
Rusfootball.info
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