A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Василий Уткин: "Спартаку" нужно научиться продавать игроков

Известный футбольный комментатор Василий Уткин считает, что руководству московского "Спартака" нужно продать ряд игроков из-за перенасыщенности футболистов в команде.

"Мне кажется, что порой Леонид Федун живёт в облаке. Он готов рассмотреть продажу Кутепова только в топ-клуб. Но ведь достойное предложение бывает не только от топ-клубов. Вот например, в офис "Спартака" поступило бы достойное предложение не от "Баварии", а от "Байера". Это разве может быть проблемой? Кто-то другой на месте Федуна сказал бы, что он просто пока не видит серьёзных предложений. Мне кажется, что "Спартаку" нужно научиться продавать игроков. Иначе это может стать для них проблемой", - цитирует Уткина "Спорт FM".
Теги: Уткин Спартак
Сегодня, 02:56
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Palivec Nusle (Сегодня, 03:09) #
  • 0
  •  (0)

А чо - не умеют что ли? Вон за Промеса Милан 47 млн. давал- Федун не продал. и правильно. Скоро 96 дадут.


--------------------
Тыква, свиньи просят вина
Регистрация: 25.07.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.