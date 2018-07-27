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В Нижнем Новгороде болельщиков ЦСКА встречает ОМОН

На вокзале Нижнего Новгорода в связи с проведением матча за Суперкубок России "Локомотив" – ЦСКА усилены меры безопасности. Все прибывающие из Москвы поезда встречают наряды полиции и бойцы ОМОН.

У некоторых болельщиков сотрудники правоохранительных органов проверяют документы, но в целом обстановка спокойная и доброжелательная. Накануне ночью в Москве в результате драки на Курском вокзале погиб мужчина, предположительно болельщик ЦСКА. Среди болельщиков подавляющее большинство составляют поклонники армейского клуба.

"Спорт-Экспресс"
Теги: ЦСКА
Сегодня, 15:09
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№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 15:24) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Долго терпели... наконец-то чм закончился, можно пар выпустить


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 15:20) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
да там омоном не отделаешься.что-то посерьезнее надо.для их же безопасности.чтоб друг друга не поубивали.буквально...


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 15:17) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
После ЧМ французы вернулись во Францию, хорваты в Хорватию, англичане в Англию.... ну а россияне в Россию (с).


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
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