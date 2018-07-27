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Григорий Иванов: мы не уводили Ходжаниязова из "Балтики, он сам к нам пришел

Сегодня стало известно, что полузащитник Джамалдин Ходжаниязов стал игроков "Урала". При этом месяц назад он подписал контракт с "Балтикой".

"все по закону. У Ходжаниязова была опция по разрыву контракта с "Балтикой" до закрытия трансферного окна. Он ею воспользовался. Мы его оттуда не уводили. Это было исключительно его решение.

Мы же законопослушный клуб. У него и агентов нет, он сам, один прилетел. Воспитанный. Хороший парень. Сейчас мы его официально заявим. Просто Джамалдин не захотел остаться в "Балтике", пришел в клуб премьер-лиги", - цитирует президента "Урала" Григория Иванова "Спорт-Экспресс".
Теги: Иванов Ходжаниязов Урал
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