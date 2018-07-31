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ЦСКА обыграл "Крылья Советов" в первом туре молодежного первенства

ЦСКА на выезде обыграл "Крылья Советов" (3:1) в матче 1-го тура молодежного первенства России. В составе победителей голами отметились Иван Олейников, Артем Попов и Виталий Жиронкин. Хозяева ответили голом Голенкова с пенальти.

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1-й тур

"Крылья Советов" (Самара) - ЦСКА - 1:3 (0:3)

Голы: Олейников, 11 - с пенальти (0:1). Попов, 16 (0:2). Жиронкин, 30 (0:3). Голенков, 74 - с пенальти (1:3).

31 июля. Самара. Стадион "Металлург".
Теги: ЦСКА Крылья Советов
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