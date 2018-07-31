Алексей Игонин: лишними оказались те, кто уже ушел из "Зенита"

Экс-капитан "Зенита" Алексей Игонин прокомментировал слова главного тренера питерцев Сергея Семака, который сказал, что команде требуется "по новому игроку практически на каждую позицию".- Думаю, лишними оказались те игроки, которые уже ушли из "Зенита", - отметил Игонин. – Это мнение не только Семака, но и предыдущих тренеров, у которых эти люди не выходили на поле. Думаю, что в команде нужна конкуренция. Футболисты, которые там были, не создавали ее – из-за этого не все получилось. Все говорят о том, что нужно усиление. Но пока непонятно, в какой футбол будет играть "Зенит" Семака. Ведь подбор людей должен отвечать стилю, который предпочитает тренер.- На самом деле, это тоже зависит от тренера. Знаю специалистов, которым нужно по 24 игрока, чтобы проводить двухсторонки, а те, кто не проходит в состав, помогают дублю. Встречались в моей карьере и такие, кому надо всего 15 человек, чтобы они понимали, с кем работают. Ротации почти не происходило. В общем, только Семак решит, с кем ему играть.