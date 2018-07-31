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Алексей Игонин: лишними оказались те, кто уже ушел из "Зенита"

Экс-капитан "Зенита" Алексей Игонин прокомментировал слова главного тренера питерцев Сергея Семака, который сказал, что команде требуется "по новому игроку практически на каждую позицию".

- Думаю, лишними оказались те игроки, которые уже ушли из "Зенита", - отметил Игонин. – Это мнение не только Семака, но и предыдущих тренеров, у которых эти люди не выходили на поле. Думаю, что в команде нужна конкуренция. Футболисты, которые там были, не создавали ее – из-за этого не все получилось. Все говорят о том, что нужно усиление. Но пока непонятно, в какой футбол будет играть "Зенит" Семака. Ведь подбор людей должен отвечать стилю, который предпочитает тренер.

- Не кажется ли вам, что у "Зенита" перебор в нападении?

- На самом деле, это тоже зависит от тренера. Знаю специалистов, которым нужно по 24 игрока, чтобы проводить двухсторонки, а те, кто не проходит в состав, помогают дублю. Встречались в моей карьере и такие, кому надо всего 15 человек, чтобы они понимали, с кем работают. Ротации почти не происходило. В общем, только Семак решит, с кем ему играть.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Игонин Зенит
Сегодня, 19:09
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(3)
№2 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 19:20) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: miktar
симак

типичный ишак, такие недавно друг дружку поубивали


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№1 Написал: miktar (Сегодня, 19:15) #
  • -9
  •  (9)
online

симак ришит...


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
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