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В. Березуцкий: ни при каких обстоятельствах не пойду в политику - я не умею врать

Завершивший карьеру Василий Березуцкий рассказал чем займется в ближайшее время.

– Чем теперь займетесь?

– Не знаю. Мне за последнее время поступило четыре предложения. Я не представляю, что мне будет приносить драйв и эмоции. До зимы буду в поисках себя. Мне до сих пор тяжело смотреть футбол, потому что я устал от него.

– Из четырех предложений сколько связано с футболом?

– Одно. Я для себя не могу пока ответить, чем хочу заняться.

– Однажды вы сказали: "Только я могу заменить Путина, но я занят". Теперь вы свободны.

– Вооооот! Пятое предложение. Видите, что я воспринимаю как варианты по работе? Когда у нас выборы?

– В 2024-м. Примерно когда ваша пенсия.

– Делайте хорошее интервью. Буду баллотироваться.

– А если серьезно, хотели бы пойти в политику?

– Нет. Вообще без шансов. Ни при каких обстоятельствах. Нужно будет много врать. Просто врать людям. Я этого не умею и не хочу

Чемпионат
Теги: Березуцкий В.
Сегодня, 15:57
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3
(1)
№3 Написал: VIOLATOR Новосибирск (Сегодня, 16:13) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Молодец Василий!
Спортсмен должен заниматься спортом, но только не политикой. А то у нас пол думы артисты и спортсмены, и все катится вниз с горы.
Регистрация: 16.05.2015 [жалоба]
№2 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 16:04) #
  • -2
  •  (2)
online

Видимо хотел сказать " я не хочу звиздеть людям в глаза")))


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 16:00) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Врешь!


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
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