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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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В. Березуцкий: ни при каких обстоятельствах не пойду в политику - я не умею врать
Завершивший карьеру Василий Березуцкий рассказал чем займется в ближайшее время.
– Чем теперь займетесь?
– Не знаю. Мне за последнее время поступило четыре предложения. Я не представляю, что мне будет приносить драйв и эмоции. До зимы буду в поисках себя. Мне до сих пор тяжело смотреть футбол, потому что я устал от него.
– Из четырех предложений сколько связано с футболом?
– Одно. Я для себя не могу пока ответить, чем хочу заняться.
– Однажды вы сказали: "Только я могу заменить Путина, но я занят". Теперь вы свободны.
– Вооооот! Пятое предложение. Видите, что я воспринимаю как варианты по работе? Когда у нас выборы?
– В 2024-м. Примерно когда ваша пенсия.
– Делайте хорошее интервью. Буду баллотироваться.
– А если серьезно, хотели бы пойти в политику?
– Нет. Вообще без шансов. Ни при каких обстоятельствах. Нужно будет много врать. Просто врать людям. Я этого не умею и не хочу
Чемпионат
– Чем теперь займетесь?
– Не знаю. Мне за последнее время поступило четыре предложения. Я не представляю, что мне будет приносить драйв и эмоции. До зимы буду в поисках себя. Мне до сих пор тяжело смотреть футбол, потому что я устал от него.
– Из четырех предложений сколько связано с футболом?
– Одно. Я для себя не могу пока ответить, чем хочу заняться.
– Однажды вы сказали: "Только я могу заменить Путина, но я занят". Теперь вы свободны.
– Вооооот! Пятое предложение. Видите, что я воспринимаю как варианты по работе? Когда у нас выборы?
– В 2024-м. Примерно когда ваша пенсия.
– Делайте хорошее интервью. Буду баллотироваться.
– А если серьезно, хотели бы пойти в политику?
– Нет. Вообще без шансов. Ни при каких обстоятельствах. Нужно будет много врать. Просто врать людям. Я этого не умею и не хочу
Чемпионат
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