В. Березуцкий: ни при каких обстоятельствах не пойду в политику - я не умею врать

Завершивший карьеру Василий Березуцкий рассказал чем займется в ближайшее время.– Не знаю. Мне за последнее время поступило четыре предложения. Я не представляю, что мне будет приносить драйв и эмоции. До зимы буду в поисках себя. Мне до сих пор тяжело смотреть футбол, потому что я устал от него.– Одно. Я для себя не могу пока ответить, чем хочу заняться.– Вооооот! Пятое предложение. Видите, что я воспринимаю как варианты по работе? Когда у нас выборы?– Делайте хорошее интервью. Буду баллотироваться.– Нет. Вообще без шансов. Ни при каких обстоятельствах. Нужно будет много врать. Просто врать людям. Я этого не умею и не хочу