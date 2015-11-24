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Сменщик Кавани, не спасший Слуцкого от отставки. Кто такой Абель Эрнандес и зачем он ЦСКА?
ЦСКА всё-таки рискнул взять травматичного уругвайца, который должен был стать преемником Кавани в «Палермо», а в прошлом году не смог спасти Леонида Слуцкого от отставки. Rusfootball.info рассказывает об Абеле Эрнандесе и размышляет, сможет ли он оказаться на вершинах бомбардирских чартов.
В ЦСКА Абелю придётся играть против "ромбика"
История перехода
Роман Бабаев не скрывает, что перед приобретением Абеля клуб консультировался с Леонидом Слуцким и Олегом Яровинским, которые, правда, работали с уругвайцем недолго и вряд ли успели изучить его вдоль и поперёк до травмы.
«Халл» был бы рад продлить контракт с Эрнандесом в прошлом году, но после очередной тяжёлой травмы желание у «тигров» пропало. Первые слухи об интересе ЦСКА появились в мае. С тех пор агент Пабло Бетанкур постоянно рассказывал о предложениях ЦСКА, интересе английских клубов, был недоволен предложенными условиями.
Хрустальный форвард вроде бы даже рассчитывал на зарплату под 6 миллионов евро (в «Халле» он получал около двух), но перепутал Евгения Гинера с китайскими толстосумами. В итоге Абель всё-таки прилетел в Москву, где вскрылись проблемы с ахилловым сухожилием и коленом. ЦСКА уже заворачивал решённый переход на этой стадии, когда отправил обратно в Бельгию Матиаса Суареса.
Поэтому, вполне возможно, все эти проблемы были найдены для того, чтобы лучше сторговаться. Или же включить пункт о расторжении контракта без компенсации, если Абель получит тяжёлую травму в ближайшие полгода.
Если верить Sport24, удалось и то, и другое. Издание сообщает, что такой пункт в контракте имеется, а зарплата составила 1.8 млн евро, примерно как в «Халле».
А вот по информации «СЭ» игрок будет получать 3 миллиона, ещё 4.5 получит в качестве подписного бонуса. Так что считать бесплатным трансфером не стоит.
Роман Бабаев говорит, что ради ЦСКА Эрнандес отклонил более выгодные предложения. В принципе, этому можно верить – на Ближнем Востоке или в Китае ему могли предложить чуть больше. Но другого варианта дебютировать в Лиге чемпионов у многолетнего партнёра Кавани и Суареса, скорее всего, не было.
Не для футбола
Абель, как и многие уругвайские пацаны, грезил главным клубом страны «Пеньяролем» и пробился туда в 11 лет, переехав из родного Пандо, но уже в 15 был исключён из школы из-за хрупкого телосложения. Казалось бы, время заканчивать с футболом и браться за ум.
Но Эрнандес не позволил отобрать у себя мечту, при этом не предпринимая каких-то кардинальных попыток поменять себя. Даже сейчас по антропометрии можно заметить недостаток веса (73 кг при росте 185 см), который Абелю необходимо будет компенсировать скоростью.
Для клуба «Сентраль Эспаньол» худощавый подросток сгодился, дорос до основной команды. Уже через год после дебюта за команду мастеров у Эрнандеса был первый шанс переехать в Италию, но медобследование уже тогда не было для парня простой формальностью. Вкупе с отсутствием паспорта ЕС (а в Италии лимит в этом отношении куда жёстче нашего) оно сыграло роль в отказе – «Дженоа» решил не подписывать контракт с уругвайцем и отправил восвояси.
Зато на родине Эрнандеса ждал крутой шанс всё доказать тем, кто посчитал его слишком худым для футбола. Впрочем, парень отдавал себе отчёт в своих физических возможностях и открыто заявлял, что не может играть центрфорварда.
В 18 лет Абель вернулся в «Пеньяроль», но по-настоящему засверкать ему опять не позволил организм. В августе он провёл первые тренировки с «Пеньяролем», а уже в октябре в расположении молодёжной сборной у него обнаружили аритмию желудочков сердца. Только через месяц после комплексного обследования, показавшего, что мгновенная смерть на поле с ним не случится, Абелю дали разрешение снова тренироваться. Хотя смерть его не пугала: «Если бы я умер на поле, я бы умер счастливым. Я не боюсь».
«Палермо». Начало
Тем не менее, уже через несколько месяцев после истории, которая могла оставить Эрнандеса без футбола, половину прав на него выкупил «Палермо». Зимой Абель круто проявил себя на юношеской Копе Америка, забив победный Аргентине и умудрившись отгрузить аж 3 мяча бразильцам. Правда, в двух матчах: в группе Уругвай выиграл 3:2, а в плей-офф всё произошло с точностью до наоборот. Кстати, историческое соперничество с бразильцами не помешало через несколько лет набить тату с Роналдо.
В 2009-м, в паре с Франческо Микколи уже блистал Эдинсон Кавани, потом Абель выходил только на замены и не забивал. Успехи он делал в молодёжной команде, которой принёс чемпионский титул.
Летом подъехал ещё и Хавьер Пасторе. Маурицио Дзампарини относительно себя нынешнего тогда ещё был адекватным руководителем, и его команда сумела занять пятое место в сезоне 2009/10! После первого же своего выхода на замену (видимо, из-за травмы он случился только в конце октября) он забил «Интеру», после чего промолчал почти 3 месяца, пока наконец не вышел в стартовом составе вместо Кавани и не оформил дубль в ворота «Фиорентины».
Травма и ограбление
Кавани готовился к отъезду, так что Эрнандесу нужно было себя зарекомендовать, что он и сделал. Команда добилась отличного результата. После окончания сезона Дзампарини продал Кавани за смешные по нынешним временам 17 миллионов евро и ставил готовить к продаже новую уругвайскую жемчужину.
Однако Эрнандес забивал только в Лиге Европы, выпал из основного состава. А в той самой Лиге Европы почувствовал силу ЦСКА, который разгромил сицилийцев на выезде 3:0 с голами Нецида и Думбия. Вскоре Абель в перерыве вышел на замену против «Лацио», но провёл на поле лишь 13 минут – травма бедра выбила его из строя на 3 месяца.
Вернулся Абель сразу же забитым голом, который помог «Палермо» обыграть «Лечче». Но через пару дней после этого наяву развернулись события из игры GTA: его машину остановили, Эрнандес почувствовал у рта пистолет и вынужден был отдать часы и украшения.
Ни осени без травмы
Парень быстро вернулся в основу, поучаствовал в домашнем позоре от «Удинезе» (0:7) и промолчал 2 месяца до дубля в ворота «Ромы» и гола «Милану». «Палермо» сделал шаг назад, заняв 8 место, но всё ещё держался на плаву. Несмотря на все трудности, Эрнандес съездил на триумфальный Кубок Америки, где даже пару раз выходил на замену при Суаресе и Форлане в атаке.
В новом сезоне «Палермо» чуть не вылетел, а вот Эрнандес снова вылетел примерно в те же сроки, что и в прошлом году – лечился с ноября по февраль. Несмотря на это, раз в 3-4 матча Абель забивал за команду-аутсайдера и помог ей избежать вылета. Его место в основе сомнению уже никто не подвергал, да вот только занять его нападающий мог далеко не всегда. Осенью 2012-го, после летней поездки на Олимпиаду, он рвёт «кресты» на тренировке сборной Уругвая – если Фёдор Чалов за ЦСКА забивает только весной, то Абель Эрнандес осенью получает серьёзные травмы.
Толком помочь команде весной уругваец не успел – Дзампарини наконец довёл её до Серии Б. Летом Эрнандес, как всегда, отъезжает в сборную и оформляет покер в ворота Таити на Кубке Конфедераций. В Серии Б Абель божит и наконец обходится без осенних болячек, забивает 14 мячей, возвращает команду в элиту, едет на чемпионат мира, а затем и в Англию.
Парик и 2 незабитых пенальти за минуту
Решение переехать в АПЛ для не особо развитого физически парня смотрелось спорным, но он попробовал и даже забил 3 мяча в 5 стартовых матчах, но затем занялся немножко не тем делом. За 8 дней у Hairnandez, как его прозвали в Англии, внезапно отросли волосы.
До окончания сезона 2014/15 Абель забил всего 1 мяч (вообще, список жертв у него неплохой – «Челси», «Арсенал», «Сити»), весной сел на лавку, врезал Филу Джонсу и получил 3-матчевую дисквалификацию, а «Халл» вылетел. Сам Эрнандес не потерял места в основе уругвайской сборной, остался вытаскивать «тигров» из Чемпионшипа и сделал это – 21 мяч в сезоне!
Но затем история повторилась – те же 4 мяча в сезоне АПЛ, вылет обратно в Чемпионшип. Была ещё и травма на пару месяцев, но самым запоминающимся стал кубковый матч с «Фулхэмом», в котором Эрнандес не забил пенальти, был сбит вратарём при попытке добвания, а затем снова не забил 11-метровый. Cфоливший первоначально Кадар без в эйфорическом восторге.
Летом «Халл» переименовался в российских СМИ в «Халл Слуцкого». Новый тренер столкнулся с повальными продажами лидеров, но Абель остался, разразился хет-триком в первом же домашнем матче Слуцкого.
Но уже в следующей игре Эрнандес повредил ахилл и оставил Леонида Викторовича без одного из лучших форвардов Чемпионшипа. Вернувшись через полгода, Абель по обыкновению забил. Причём не раз: сезон он закончил с 8 мячами в 10 матчах, а следом закончился и контракт некогда самого дорого приобретения в истории «Халла», стоившего клубу 10 миллионов фунтов.
Зачем он ЦСКА?
Очень простой вопрос, потому что в нынешней ситуации «армейцам» пригодится любой футболист, хорошо умеющий попадать по мячу. Конечно, не могу настораживать проблемы со здоровьем, но ЦСКА немного подстраховался от этого. Думбия тоже был не здоровым бычарой, но принёс колоссальную пользу. Настораживает, что как бомбардир Абель раскрывался всё же в Серии Б и Чемпионшипе, а в топ-лигах больше 7 мячей за сезон не забивал. Непонятно, как Эрнандес будет играть зимой на синтетике и что с ним произойдёт в процессе.
С другой стороны, он много лет не просто так вызывался в сборную Уругвая. Он неоднократно показывал, что способен после травм возвращаться на прежний высокий уровень, поэтому не надо думать, что Эрнандес уже не тот. Многие говорят, что для РПЛ это топовый игрок, а Леонид Слуцкий разбирается в том, кто нужен ЦСКА, уж точно получше нас с вами.
«Армейцы» рискуют, но этот риск выглядит оправданным. Если Абель избежит травм, он сможет выйти на очень приличный уровень, за который ЦСКА пришлось бы заплатить намного больше. Крутых свободных агентов в основном уже расхватали, а клуб-владелец игрока заломил бы за нападающего такого уровня хорошую цену, зная о деньгах ЦСКА с продажи Головина.
Другое дело, что останавливаться на уругвайце ЦСКА не стоит: в усилении не нуждается только тренерская позиция.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
В ЦСКА Абелю придётся играть против "ромбика"
История перехода
Роман Бабаев не скрывает, что перед приобретением Абеля клуб консультировался с Леонидом Слуцким и Олегом Яровинским, которые, правда, работали с уругвайцем недолго и вряд ли успели изучить его вдоль и поперёк до травмы.
«Халл» был бы рад продлить контракт с Эрнандесом в прошлом году, но после очередной тяжёлой травмы желание у «тигров» пропало. Первые слухи об интересе ЦСКА появились в мае. С тех пор агент Пабло Бетанкур постоянно рассказывал о предложениях ЦСКА, интересе английских клубов, был недоволен предложенными условиями.
Хрустальный форвард вроде бы даже рассчитывал на зарплату под 6 миллионов евро (в «Халле» он получал около двух), но перепутал Евгения Гинера с китайскими толстосумами. В итоге Абель всё-таки прилетел в Москву, где вскрылись проблемы с ахилловым сухожилием и коленом. ЦСКА уже заворачивал решённый переход на этой стадии, когда отправил обратно в Бельгию Матиаса Суареса.
Поэтому, вполне возможно, все эти проблемы были найдены для того, чтобы лучше сторговаться. Или же включить пункт о расторжении контракта без компенсации, если Абель получит тяжёлую травму в ближайшие полгода.
Если верить Sport24, удалось и то, и другое. Издание сообщает, что такой пункт в контракте имеется, а зарплата составила 1.8 млн евро, примерно как в «Халле».
А вот по информации «СЭ» игрок будет получать 3 миллиона, ещё 4.5 получит в качестве подписного бонуса. Так что считать бесплатным трансфером не стоит.
Роман Бабаев говорит, что ради ЦСКА Эрнандес отклонил более выгодные предложения. В принципе, этому можно верить – на Ближнем Востоке или в Китае ему могли предложить чуть больше. Но другого варианта дебютировать в Лиге чемпионов у многолетнего партнёра Кавани и Суареса, скорее всего, не было.
Не для футбола
Абель, как и многие уругвайские пацаны, грезил главным клубом страны «Пеньяролем» и пробился туда в 11 лет, переехав из родного Пандо, но уже в 15 был исключён из школы из-за хрупкого телосложения. Казалось бы, время заканчивать с футболом и браться за ум.
Но Эрнандес не позволил отобрать у себя мечту, при этом не предпринимая каких-то кардинальных попыток поменять себя. Даже сейчас по антропометрии можно заметить недостаток веса (73 кг при росте 185 см), который Абелю необходимо будет компенсировать скоростью.
Для клуба «Сентраль Эспаньол» худощавый подросток сгодился, дорос до основной команды. Уже через год после дебюта за команду мастеров у Эрнандеса был первый шанс переехать в Италию, но медобследование уже тогда не было для парня простой формальностью. Вкупе с отсутствием паспорта ЕС (а в Италии лимит в этом отношении куда жёстче нашего) оно сыграло роль в отказе – «Дженоа» решил не подписывать контракт с уругвайцем и отправил восвояси.
Зато на родине Эрнандеса ждал крутой шанс всё доказать тем, кто посчитал его слишком худым для футбола. Впрочем, парень отдавал себе отчёт в своих физических возможностях и открыто заявлял, что не может играть центрфорварда.
В 18 лет Абель вернулся в «Пеньяроль», но по-настоящему засверкать ему опять не позволил организм. В августе он провёл первые тренировки с «Пеньяролем», а уже в октябре в расположении молодёжной сборной у него обнаружили аритмию желудочков сердца. Только через месяц после комплексного обследования, показавшего, что мгновенная смерть на поле с ним не случится, Абелю дали разрешение снова тренироваться. Хотя смерть его не пугала: «Если бы я умер на поле, я бы умер счастливым. Я не боюсь».
«Палермо». Начало
Тем не менее, уже через несколько месяцев после истории, которая могла оставить Эрнандеса без футбола, половину прав на него выкупил «Палермо». Зимой Абель круто проявил себя на юношеской Копе Америка, забив победный Аргентине и умудрившись отгрузить аж 3 мяча бразильцам. Правда, в двух матчах: в группе Уругвай выиграл 3:2, а в плей-офф всё произошло с точностью до наоборот. Кстати, историческое соперничество с бразильцами не помешало через несколько лет набить тату с Роналдо.
В 2009-м, в паре с Франческо Микколи уже блистал Эдинсон Кавани, потом Абель выходил только на замены и не забивал. Успехи он делал в молодёжной команде, которой принёс чемпионский титул.
Летом подъехал ещё и Хавьер Пасторе. Маурицио Дзампарини относительно себя нынешнего тогда ещё был адекватным руководителем, и его команда сумела занять пятое место в сезоне 2009/10! После первого же своего выхода на замену (видимо, из-за травмы он случился только в конце октября) он забил «Интеру», после чего промолчал почти 3 месяца, пока наконец не вышел в стартовом составе вместо Кавани и не оформил дубль в ворота «Фиорентины».
Травма и ограбление
Кавани готовился к отъезду, так что Эрнандесу нужно было себя зарекомендовать, что он и сделал. Команда добилась отличного результата. После окончания сезона Дзампарини продал Кавани за смешные по нынешним временам 17 миллионов евро и ставил готовить к продаже новую уругвайскую жемчужину.
Однако Эрнандес забивал только в Лиге Европы, выпал из основного состава. А в той самой Лиге Европы почувствовал силу ЦСКА, который разгромил сицилийцев на выезде 3:0 с голами Нецида и Думбия. Вскоре Абель в перерыве вышел на замену против «Лацио», но провёл на поле лишь 13 минут – травма бедра выбила его из строя на 3 месяца.
Вернулся Абель сразу же забитым голом, который помог «Палермо» обыграть «Лечче». Но через пару дней после этого наяву развернулись события из игры GTA: его машину остановили, Эрнандес почувствовал у рта пистолет и вынужден был отдать часы и украшения.
Ни осени без травмы
Парень быстро вернулся в основу, поучаствовал в домашнем позоре от «Удинезе» (0:7) и промолчал 2 месяца до дубля в ворота «Ромы» и гола «Милану». «Палермо» сделал шаг назад, заняв 8 место, но всё ещё держался на плаву. Несмотря на все трудности, Эрнандес съездил на триумфальный Кубок Америки, где даже пару раз выходил на замену при Суаресе и Форлане в атаке.
В новом сезоне «Палермо» чуть не вылетел, а вот Эрнандес снова вылетел примерно в те же сроки, что и в прошлом году – лечился с ноября по февраль. Несмотря на это, раз в 3-4 матча Абель забивал за команду-аутсайдера и помог ей избежать вылета. Его место в основе сомнению уже никто не подвергал, да вот только занять его нападающий мог далеко не всегда. Осенью 2012-го, после летней поездки на Олимпиаду, он рвёт «кресты» на тренировке сборной Уругвая – если Фёдор Чалов за ЦСКА забивает только весной, то Абель Эрнандес осенью получает серьёзные травмы.
Толком помочь команде весной уругваец не успел – Дзампарини наконец довёл её до Серии Б. Летом Эрнандес, как всегда, отъезжает в сборную и оформляет покер в ворота Таити на Кубке Конфедераций. В Серии Б Абель божит и наконец обходится без осенних болячек, забивает 14 мячей, возвращает команду в элиту, едет на чемпионат мира, а затем и в Англию.
Парик и 2 незабитых пенальти за минуту
Решение переехать в АПЛ для не особо развитого физически парня смотрелось спорным, но он попробовал и даже забил 3 мяча в 5 стартовых матчах, но затем занялся немножко не тем делом. За 8 дней у Hairnandez, как его прозвали в Англии, внезапно отросли волосы.
До окончания сезона 2014/15 Абель забил всего 1 мяч (вообще, список жертв у него неплохой – «Челси», «Арсенал», «Сити»), весной сел на лавку, врезал Филу Джонсу и получил 3-матчевую дисквалификацию, а «Халл» вылетел. Сам Эрнандес не потерял места в основе уругвайской сборной, остался вытаскивать «тигров» из Чемпионшипа и сделал это – 21 мяч в сезоне!
Но затем история повторилась – те же 4 мяча в сезоне АПЛ, вылет обратно в Чемпионшип. Была ещё и травма на пару месяцев, но самым запоминающимся стал кубковый матч с «Фулхэмом», в котором Эрнандес не забил пенальти, был сбит вратарём при попытке добвания, а затем снова не забил 11-метровый. Cфоливший первоначально Кадар без в эйфорическом восторге.
Летом «Халл» переименовался в российских СМИ в «Халл Слуцкого». Новый тренер столкнулся с повальными продажами лидеров, но Абель остался, разразился хет-триком в первом же домашнем матче Слуцкого.
Но уже в следующей игре Эрнандес повредил ахилл и оставил Леонида Викторовича без одного из лучших форвардов Чемпионшипа. Вернувшись через полгода, Абель по обыкновению забил. Причём не раз: сезон он закончил с 8 мячами в 10 матчах, а следом закончился и контракт некогда самого дорого приобретения в истории «Халла», стоившего клубу 10 миллионов фунтов.
Зачем он ЦСКА?
Очень простой вопрос, потому что в нынешней ситуации «армейцам» пригодится любой футболист, хорошо умеющий попадать по мячу. Конечно, не могу настораживать проблемы со здоровьем, но ЦСКА немного подстраховался от этого. Думбия тоже был не здоровым бычарой, но принёс колоссальную пользу. Настораживает, что как бомбардир Абель раскрывался всё же в Серии Б и Чемпионшипе, а в топ-лигах больше 7 мячей за сезон не забивал. Непонятно, как Эрнандес будет играть зимой на синтетике и что с ним произойдёт в процессе.
С другой стороны, он много лет не просто так вызывался в сборную Уругвая. Он неоднократно показывал, что способен после травм возвращаться на прежний высокий уровень, поэтому не надо думать, что Эрнандес уже не тот. Многие говорят, что для РПЛ это топовый игрок, а Леонид Слуцкий разбирается в том, кто нужен ЦСКА, уж точно получше нас с вами.
«Армейцы» рискуют, но этот риск выглядит оправданным. Если Абель избежит травм, он сможет выйти на очень приличный уровень, за который ЦСКА пришлось бы заплатить намного больше. Крутых свободных агентов в основном уже расхватали, а клуб-владелец игрока заломил бы за нападающего такого уровня хорошую цену, зная о деньгах ЦСКА с продажи Головина.
Другое дело, что останавливаться на уругвайце ЦСКА не стоит: в усилении не нуждается только тренерская позиция.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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