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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Федор Чалов, пнувший бутылку в болельщиков "Локомотива", избежал дисквалификации
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о дисциплинарных санкциях в отношении "Локомотива" и ЦСКА за нарушения во время матча за Суперкубок России.
"За бросание зрителями предметов на поле оштрафовать "Локомотив" на 20 тыс. рублей. За использование пиротехнических изделий ЦСКА оштрафован на 50 тыс. рублей.
За выход за пределы технической зоны главный тренер Виктор Гончаренко оштрафован на 3 тыс. рублей. Также мы рассмотрели эпизод с участием Фёдора Чалова. Он пнул ногой бутылку, она полетела на трибуну. Мы оценили его поведение как неспортивное, за это он оштрафован на 50 тыс. рублей", — цитирует Григорьянца "Чемпионат.сом".
"За бросание зрителями предметов на поле оштрафовать "Локомотив" на 20 тыс. рублей. За использование пиротехнических изделий ЦСКА оштрафован на 50 тыс. рублей.
За выход за пределы технической зоны главный тренер Виктор Гончаренко оштрафован на 3 тыс. рублей. Также мы рассмотрели эпизод с участием Фёдора Чалова. Он пнул ногой бутылку, она полетела на трибуну. Мы оценили его поведение как неспортивное, за это он оштрафован на 50 тыс. рублей", — цитирует Григорьянца "Чемпионат.сом".
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