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Федор Чалов, пнувший бутылку в болельщиков "Локомотива", избежал дисквалификации

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о дисциплинарных санкциях в отношении "Локомотива" и ЦСКА за нарушения во время матча за Суперкубок России.

"За бросание зрителями предметов на поле оштрафовать "Локомотив" на 20 тыс. рублей. За использование пиротехнических изделий ЦСКА оштрафован на 50 тыс. рублей.

За выход за пределы технической зоны главный тренер Виктор Гончаренко оштрафован на 3 тыс. рублей. Также мы рассмотрели эпизод с участием Фёдора Чалова. Он пнул ногой бутылку, она полетела на трибуну. Мы оценили его поведение как неспортивное, за это он оштрафован на 50 тыс. рублей", — цитирует Григорьянца "Чемпионат.сом".
Теги: Чалов ЦСКА Локомотив Григорьянц
Сегодня, 16:49
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№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 17:27) #
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Болеет за:
«Спартак»
..за ЧТО?

а, армянц-григорянц?...что, делать нечего?
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№1 Написал: Parshin (Сегодня, 16:57) #
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Федор Чалов поднял ногу (!) на болельщиков - какой ужасный грех для футболиста!!! Болельщики для футболиста - это святое, неприкосновенное - они, как дети!
За такое можно было бы и не 50 тысяч штрафовать, а арестовать суток на пять и в камеру! Федя, хоть дома постой на коленях в углу - подумай, на что ты ногу поднимал!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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