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Константин Рауш: было очень обидно пропустить чемпионат мира

Защитник "Динамо" Константин Рауш подвел итоги матча с "Рубином" (1:1).

- "Рубин" во втором тайме играл лучше. Что сказал тренер в перерыве? Я на поле был, разминался.

- Как оцените старт сезона для "Динамо"?

- Взяли два очка. В Туле у нас была красная карточка. Сегодня первый тайм хорошо провели, второй не очень.

- С Бухаровым удалось справиться?

- Думаю, да. Высокий игрок, хорошо головой играет.

- Как пережили то, что не попали в сборную на ЧМ-2018?

- Для меня это было очень тяжело, в последние дни получил травму. Я был в сборной, все шло отлично, а потом получил травму. Было очень обидно для меня.

- А что за травма помешала вам сыграть в первом туре?

- У меня были проблемы со спиной после сборов в национальной команде. Сейчас вроде все в порядке.

- По вашему переходу возбуждено уголовное дело. Как это на вас сказывается?

- Я вам не могу ничего сказать. Когда был этот трансфер, я знал только о моем контракте, больше новостей не знал. Я сам узнал из газеты о тех вопросах.

- С руководством по этому поводу никаких разговоров не было?

- Нет. Я ничего не знаю.

Rusfootball.info
Теги: Рауш Динамо
Вчера, 23:40
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