Константин Рауш: было очень обидно пропустить чемпионат мира

Защитник "Динамо" Константин Рауш подвел итоги матча с "Рубином" (1:1).- "Рубин" во втором тайме играл лучше. Что сказал тренер в перерыве? Я на поле был, разминался.- Взяли два очка. В Туле у нас была красная карточка. Сегодня первый тайм хорошо провели, второй не очень.- Думаю, да. Высокий игрок, хорошо головой играет.- Для меня это было очень тяжело, в последние дни получил травму. Я был в сборной, все шло отлично, а потом получил травму. Было очень обидно для меня.- У меня были проблемы со спиной после сборов в национальной команде. Сейчас вроде все в порядке.- Я вам не могу ничего сказать. Когда был этот трансфер, я знал только о моем контракте, больше новостей не знал. Я сам узнал из газеты о тех вопросах.- Нет. Я ничего не знаю.