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Павел Могилевец второй матч кряду пробежал больше 13 километров

По данным InStat, полузащитник "Рубина" Павел Могилевец по итогам матча 2-го тура Российском премьер-лиги с "Динамо" (1:1) покрыл самую большую дистанцию среди всех игроков на поле.

25-летний хавбек пробежал 13 006 метров.

Он вторую встречу кряду пробежал свыше 13 километров.
Теги: Могилевец Рубин Динамо
Сегодня, 10:22
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(2)
№3 Написал: demon_fs СПб (Сегодня, 12:12) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
был бы толк от этой беготни
Регистрация: 24.12.2007 [жалоба]
№2 Написал: fd65 (Сегодня, 12:04) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Беги, Паша..., беги... laughing
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№1 Написал: zloy (Сегодня, 10:55) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Барселона»
В марафон пусть идет
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
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