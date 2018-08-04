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Массимо Каррера: случайно хлопнул Глушакова по голове, забыл про его рану

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире канала "Матч Премьер" заявил, что случайно стукнул полузащитника Дениса Глушакова по голове во время замены в матче 2-го тура РПЛ против "Локомотива" (0:0).

"Случайно хлопнул Глушакова по голове. Забыл про его рану. Но с Денисом все в порядке", - сказал Каррера.

Напомним, в перерыве матча Глушакову наложили швы.
Теги: Каррера Спартак Локомотив
Сегодня, 21:16
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№2 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 21:33) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Всё понимаю - но зачем бить по голове молотком - не понимаю
Надо было бить киянкой ))))))))))))))
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 21:25) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Когда Каррера посадит на лавку и пристегнёт к гире промеса?????
Он уже полностью выдохся в Спартаке...
Регистрация: 13.03.2012 [жалоба]
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