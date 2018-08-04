Массимо Каррера: случайно хлопнул Глушакова по голове, забыл про его рану

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире канала "Матч Премьер" заявил, что случайно стукнул полузащитника Дениса Глушакова по голове во время замены в матче 2-го тура РПЛ против "Локомотива" (0:0)."Случайно хлопнул Глушакова по голове. Забыл про его рану. Но с Денисом все в порядке", - сказал Каррера.Напомним, в перерыве матча Глушакову наложили швы.