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Михаил Меркулов: "Уралу" необходимо начать набирать очки

Защитник "Урала" Михаил Меркулов прокомментировал поражение команды в матче 2-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:2).

- Михаил, какие мысли после игры с "Краснодаром"?

– Мы упустили победу. Во втором тайме не хватило концентрации, ведь мячи пропустили в начале и в конце второй половины встречи.

- Как оцениваешь игру своей команды?

– Играли хорошо. Создали очень много моментов. Но, к сожалению, потеряли концентрацию в двух голевых эпизодах. В первом же тайме ничего не дали сделать "Краснодару". Во втором тоже – за исключением двух моментов. Может быть, после того как соперник начал использовать активный прессинг и прижимать нас к воротам, мы упустили игру – на минут десять-пятнадцать. Но думаю, что в целом болельщикам понравилась встреча.

- Команда второй матч подряд пропускает на последних минутах. Все дело именно в концентрации?

– Да, концентрация имеет большое значение. В матче против "Анжи" получилось так, что у соперника был один момент и он был реализован. Когда есть моменты, даже хотя бы один, то его нужно реализовывать.

- Какое сейчас настроение у команды?

– Хочется выиграть. Проиграли два стартовых тура. Причем, оба из них – домашние. Сегодняшний "Краснодар" должны были выигрывать. "Анжи", разумеется, тоже. У этого клуба все не очень хорошо в финансовом плане. Игра игрой, но необходимо начать набирать очки. Нам нужен результат.

ФК "Урал"
Теги: Урал
Сегодня, 02:28
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