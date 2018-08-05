Михаил Меркулов: "Уралу" необходимо начать набирать очки

Защитник "Урала" Михаил Меркулов прокомментировал поражение команды в матче 2-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:2).– Мы упустили победу. Во втором тайме не хватило концентрации, ведь мячи пропустили в начале и в конце второй половины встречи.– Играли хорошо. Создали очень много моментов. Но, к сожалению, потеряли концентрацию в двух голевых эпизодах. В первом же тайме ничего не дали сделать "Краснодару". Во втором тоже – за исключением двух моментов. Может быть, после того как соперник начал использовать активный прессинг и прижимать нас к воротам, мы упустили игру – на минут десять-пятнадцать. Но думаю, что в целом болельщикам понравилась встреча.– Да, концентрация имеет большое значение. В матче против "Анжи" получилось так, что у соперника был один момент и он был реализован. Когда есть моменты, даже хотя бы один, то его нужно реализовывать.– Хочется выиграть. Проиграли два стартовых тура. Причем, оба из них – домашние. Сегодняшний "Краснодар" должны были выигрывать. "Анжи", разумеется, тоже. У этого клуба все не очень хорошо в финансовом плане. Игра игрой, но необходимо начать набирать очки. Нам нужен результат.