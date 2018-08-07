С нынешнего сезона клубы РПЛ могут выходить на поле под свои гимны вместо марша Блантера

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин рассказал, что с этого сезона клубы могут не включать марш Блантера при выходе на поле."Любая команда может выходить на матч под гимн клуба или другой гимн, согласованный с лигой. Это позволит клубам показать свою идентичность", - сказал Пышкин.