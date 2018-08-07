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С нынешнего сезона клубы РПЛ могут выходить на поле под свои гимны вместо марша Блантера

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин рассказал, что с этого сезона клубы могут не включать марш Блантера при выходе на поле.

"Любая команда может выходить на матч под гимн клуба или другой гимн, согласованный с лигой. Это позволит клубам показать свою идентичность", - сказал Пышкин.

Спорт-Экспресс
Теги: РФПЛ
Сегодня, 15:54
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№3 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 16:31) #
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Болеет за:
«Химки»
Антошка-антошка пойдем копать картошку....
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№2 Написал: Fint Москва (Сегодня, 16:02) #
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Болеет за:
«Реал»
"Наш паровоз вперёд лети, в коммуне остановка",- нет, пожалуй эту мелодию не согласуют в верхах, из опасения восстаний стихийных... wink blush
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: садник-безголовин (Сегодня, 16:01) #
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online

Это позволит клубам показать свою идентичность

Ну все ЦКГ - под Хаву-нагилу, а Зинка - под "I will survive" и с радужным флагом stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 7.08.2018 [жалоба]
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