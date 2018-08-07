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Сергей Семак: для того, чтобы сделать команду более крепкой и сбалансированной, нужно усиление

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что клубу нужно усиление состава.

"И Эрнани, и Нобоа, и Мак, и Анюков с Шатовым очень хорошо проявили себя на предсезонных сборах, поэтому я не сомневаюсь, что они нам помогут. Что касается усиления, считаю, что оно необходимо. По составу мы не сильнее и не слабее наших прямых конкурентов. У нас вполне боеспособный коллектив, который может бороться за победу в чемпионате. Но для того, чтобы сделать команду более крепкой и сбалансированной, нужно усиление. Свои мысли по этому поводу я донес руководству", - цитирует Семака официальный сайт клуба.
Теги: Семак Зенит
Сегодня, 17:03
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№7 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 18:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
актуальный топ трек под трансферную компанию Сережы Семака:

"а я езжу на Пежу и не жужу" smile



Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№6 Написал: конина по Карпински (Сегодня, 17:44) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Ювентус»
Хохлогнида
Регистрация: 7.08.2018 [жалоба]
№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:34) #
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online

Цитата: садник-безголовин
Где моя неустойка?
- в Африке там где негры.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 17:34) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Верно говорит, человек пять не помешает, желательно позвезднее.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№3 Написал: садник-безголовин (Сегодня, 17:22) #
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Сколько нужно времени, чтоб из любого сделать цыганскую Плаческу? Идет с опережением графика. раньше полгода требовалось...
Ступени деградации обычного тренера до цыганского запитераста:
1) Нужно больше золота!
2) Парвем-разарвем, 1/2 ЛЧ и золото России у нас в кармане!
3) В том, что мы в говне - виноват Спарта-ак! cry Дяденька КДК, накажите их!
4) Нужно больше золота - я ухожу в отставку! Где моя неустойка?
Регистрация: 7.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 17:16) #
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  •  (12)
Болеет за:
«Химки»
Одни запросы....
Так любой может из бомжа сделать ослика
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:14) #
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  •  (6)
online

Манчини, покуривая сигару, улыбнулся.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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