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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Ролан Гусев: для меня после “Динамо” перейти в "Спартак" было бы неправильно
Бывший полузащитник ЦСКА и "Динамо" Ролан Гусев прокомментировал информацию о том, что экс-игрок армейцев Роман Еременко перейдет в "Спартак".
"Не знаю какие у Романа мотивы, но по отношению к ЦСКА это поступок, конечно, не очень хороший. Ситуация сложная, надо послушать Еременко, другие заинтересованные стороны, ведь неизвестно хотел ли ЦСКА подписывать с ним контракт. Может быть, сам футболист стал более спокойно относится к таким противостоянию армейцев со “Спартаком”. Я в свое время не смог так поступить, потому после "Динамо" перейти к красно-белым посчитал неправильным", - цитирует Гусева "Спорт-Экспресс".
"Не знаю какие у Романа мотивы, но по отношению к ЦСКА это поступок, конечно, не очень хороший. Ситуация сложная, надо послушать Еременко, другие заинтересованные стороны, ведь неизвестно хотел ли ЦСКА подписывать с ним контракт. Может быть, сам футболист стал более спокойно относится к таким противостоянию армейцев со “Спартаком”. Я в свое время не смог так поступить, потому после "Динамо" перейти к красно-белым посчитал неправильным", - цитирует Гусева "Спорт-Экспресс".
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