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Ролан Гусев: для меня после “Динамо” перейти в "Спартак" было бы неправильно

Бывший полузащитник ЦСКА и "Динамо" Ролан Гусев прокомментировал информацию о том, что экс-игрок армейцев Роман Еременко перейдет в "Спартак".

"Не знаю какие у Романа мотивы, но по отношению к ЦСКА это поступок, конечно, не очень хороший. Ситуация сложная, надо послушать Еременко, другие заинтересованные стороны, ведь неизвестно хотел ли ЦСКА подписывать с ним контракт. Может быть, сам футболист стал более спокойно относится к таким противостоянию армейцев со “Спартаком”. Я в свое время не смог так поступить, потому после "Динамо" перейти к красно-белым посчитал неправильным", - цитирует Гусева "Спорт-Экспресс".
Теги: Гусев ЦСКА Спартак
Сегодня, 17:28
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(4)
№8 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 18:18) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
насрать....:

будет одноразовым в пердиве)))
п.с. ой нет - люди говорят что стык цлка выиграет
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№7 Написал: Egorysche (Сегодня, 17:56) #
  • -2
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online

Ерёменко дважды подставил ЦСКА. Думаю такому игроку самое место в Спартаке laughing
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№6 Написал: anonymous (Сегодня, 17:54) #
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online

всё правильно сказал, зато свиньям насрать, они всех принимают smile
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№5 Написал: конина по Карпински (Сегодня, 17:50) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Ювентус»
Достали уже публиковать этого обиженного пегаса ментокрылого
Регистрация: 7.08.2018 [жалоба]
№4 Написал: realist12 (Сегодня, 17:47) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Рубин»
Правильно сказал, в любом чемпионате обязательно должны быть клубы в которых переход из одно в другой для игроков должен быть не возможен. Так сказать не применимые соперники. И молодёжь в этих клубах сразу должна воспитываться в этом ключе. Это придает чемпионату особый колорит и нерв.
Регистрация: 21.06.2016 [жалоба]
№3 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 17:45) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
"Я в свое время не смог так поступить, потому после "Динамо" перейти к красно-белым посчитал неправильным"

А к красно - синим - пожалуйста!


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№2 Написал: raddarv (Сегодня, 17:35) #
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Цитата: XUMKA
Тебя и не звали к к/б

Романцев звал его но тот что-то упёрся тогда
Регистрация: 13.06.2017 [жалоба]
№1 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 17:33) #
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Болеет за:
«Химки»
Тебя и не звали к к/б
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
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